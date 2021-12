FORMELLO - Lazio, Pedro risponde presente. Attesa per Marusic

FORMELLO - Pedro ok, una buona notizia sul fronte infermeria. Lo spagnolo risponde presente al primo allenamento con l’intero gruppo in campo. Era stato colpito duro al ginocchio sinistro a Napoli, ieri ha effettuato lo scarico in palestra come gli altri titolari al “Maradona”, oggi ha partecipato regolarmente alla seduta con il resto dei compagni. Le prove tattiche scatteranno domani alla vigilia, Sarri ha utilizzato anche la sgambata odierna per gestire i calciatori maggiormente utilizzati finora. Al riscaldamento segue il lavoro differenziato dello Pedro insieme a Immobile, Cataldi, Luis Alberto, Acerbi e Hysaj. Per loro mobilità articolare, skip e allunghi. Per tutti gli altri anche la partitella a spazi ridotto. Luiz Felipe è rimasto a riposo, è squalificato per il giallo rimediato domenica sera, salterà la sfida con l’Udinese e tornerà a disposizione contro la Sampdoria.

CONDIZIONI. Al suo posto dovrebbe essere scelto Patric, stavolta al centro in coppia con Acerbi. Lazzari è pronto a riprendersi il posto sulla destra, anche perché Marusic - tornato a Roma sabato dopo essersi negativizzato - non si è ancora rivisto con la squadra. Potrebbe non recuperare in tempo per giovedì. Le scelte cominceranno a delinearsi durante la rifinitura: Zaccagni spera in una chance, uno tra Felipe Anderson e Pedro potrebbe rifiatare, a centrocampo stesso discorso con Leiva e Basic, impiegati dall’inizio in Europa League con la Lokomotiv. Dietro le scelte sono forzate dai problemi di infermeria e dal giudice sportivo.

Pubblicato il 30/11