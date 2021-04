FORMELLO - Lazio, riecco i primi nazionali. Gestione per Immobile, out Luis Alberto

Il gruppo si rinfoltisce, ma ancora niente prove tattiche vere e proprie. Simone Inzaghi ritrova i primi nazionali, in campo si rivedono Milinkovic e Akpa Akpro, ma anche gli azzurri Acerbi e Lazzari, non utilizzati nella sfida dell'Italia ieri contro la Lituania. Riposa invece Ciro Immobile, in campo per tutta la gara, così come Strakosha, Muriqi e Marusic. Assenti Patric e Luis Alberto. Il mago spagnolo uscito malconcio dall'allenamento di ieri dopo un contrasto con Armini, ha riportato un problema alla caviglia che andrà valutato con attenzione. Con ogni probabilità salterà lo Spezia, la speranza è di rivederlo per i prossimi impegni. Prosegue il suo lavoro differenziato di corsa Luiz Felipe, oggi con gli scarpini. Il brasiliano procede spedito verso il recupero, nelle prossime settimane dovrebbe riaggregarsi al resto dei compagni. Domani il gruppo sarà al completo (al netto degli infortunati) e Inzaghi potrà mandare in scena le prove tattiche. Da capire chi sarà il prescelto per sostituire Luis Alberto. Si giocano una maglia Pereira, Parolo e Akpa Akpro.