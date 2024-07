FORMELLO - Lazio, riecco Romagnoli! Marusic ancora a riposo, Cataldi...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Romagnoli c’è, ma Baroni perde Cataldi. La preparazione della Lazio prosegue con il centrale regolarmente in gruppo, assente ieri e reduce da un affaticamento all’adduttore sinistro. Oggi doppia seduta (ore 10 e ore 18): poca corsa e tanto gioco, è tornato anche André Anderson. Non si è visto però in campo il numero 32, affaticato dopo la gara contro l’Hansa Rostock. Negli ultimi giorni del ritiro di Auronzo aveva svolto tanto lavoro differenziato a causa di un fastidio al muscolo adduttore destro. Resta sullo sfondo la questione ‘capitano’ in cui è invischiato.

Sono rimasti a riposo Cancellieri, Marusic (assente anche ieri) e Castrovilli, che negli ultimi giorni ha svolto un programma personalizzato per ritrovare la condizione migliore. Una volta completato si riunirà al resto della rosa. Per gli infortunati Mario Gila e Nuno Tavares invece ci vorrà ancora un po' di tempo. Presto svolgeranno nuovi esami: lo spagnolo è alle prese con la frattura all’alluce del piede sinistro, mentre l’ex Arsenal sta risolvendo un problema al flessore della gamba sinistra. Fortunatamente ha scongiurato la lesione e potrebbe tornare in gruppo a breve. Nel mirino c’è l’esordio in campionato contro il Venezia del prossimo 18 agosto. La squadra tornerà in campo domani pomeriggio: sabato sera l’amichevole contro il Frosinone.

Pubblicato il 30/07