FORMELLO - Lazio, ripresa ancora senza nazionali: Fares e Caicedo tornano in gruppo

La settimana comincia con ben due notizie positive. Sul campo di Formello infatti si rivedono Fares e Caicedo, che con ogni probabilità dovrebbero tornare a disposizione per la sfida contro lo Spezia in programma sabato. Il gruppo si rinfoltisce, in campo c'è anche Escalante. Oltre a Reina e Alia sono quindici i giocatori di movimento a disposizione di Simone Inzaghi: Patric, Musacchio, Hoedt, Radu, Parolo, Escalante, Leiva, Cataldi, Luis Alberto, Pereira, Fares, Lulic, Correa, Caicedo e Minala. Fra gli assenti figura ancora Luiz Felipe, che prosegue il suo lavoro differenziato fra palestra e corsa, e i nazionali impegnati in giro per il mondo. Riscaldamento, lavoro propriocettivo, forza con gli elastici, ostacoli alti e allunghi sui 50 metri. La seduta si conclude poi con possesso palla e partitella con sponde, quest'ultima saltata da Leiva, Fares e Minala, che hanno concluso il loro lavoro con un differenziato sul campo adiacente. Nei prossimi giorni torneranno ad aggregarsi man mano anche i nazionali, poi la preparazione della sfida con lo Spezia entrerà nel vivo.