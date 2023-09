FORMELLO - Lazio, Sarri concede un giorno di riposo: domani la rifinitura

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Giornata di riposo infrasettimanale. Sarri gestisce così la preparazione all’anticipo con il Monza: ieri mattina la seduta di scarico, oggi 24 ore di relax, domani pomeriggio direttamente la rifinitura. Un solo giorno per le prove tattiche come già successo lunedì per la sfida di Champions League con l’Atletico Madrid. Pellegrini ha rassicurato sui social sulle proprie condizioni, potrebbe anche entrare tra i convocati per sabato, ma salvo sorprese sarà risparmiato dopo lo spavento per il problema al ginocchio destro. In lizza ci sono Lazzari, Marusic e Hysaj, che a Torino aveva accusato un problema a un occhio (in via di miglioramento).

Le decisione tecniche:

Per il resto l’infermeria è vuota e il tecnico biancoceleste sceglierà per motivazioni prettamente tecniche o relative alle fatiche accumulate contro Allegri e Simeone. A centrocampo scalpita Guendouzi per Kamada, Cataldi dovrebbe riprendersi il posto in regia, davanti occhio alla candidatura di Pedro per Felipe Anderson. Dietro ballottaggio tra Patric e Casale. In porta l’eroe Provedel, ancora più intoccabile.