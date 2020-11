FORMELLO - Lazio, tamponi e seduta facoltativa: Radu “scatenato”

FORMELLO - Allenamento facoltativo per chiudere la settimana senza impegni ufficiali. La Lazio si è ritrovata al Fersini dopo il nuovo giro di tamponi andato in scena al Training Center. Qualche calciatore rimane in palestra, in nove aggiungono la sgambata sul campo e danno vita a una serie di partitine rapide con tre squadre da tre elementi ciascuna. Sul terreno di gioco si vedono Armini, Parolo, Hoedt, Cataldi, Radu, Fares, Luis Alberto, Lazzari e Andreas Pereira. Riscaldamento, possesso palla blanda, lavoro atletico (navette), esercitazioni tre contro tre, infine una sfida con le porticine a cui partecipa anche mister Inzaghi, difensore per l’occasione. Scatenato Radu, autore di una tripletta. Clima rilassato prima del riposo del weekend. La prossima settimana, una volta terminati gli impegni internazionali, si riaggregheranno gli uomini partiti con le rispettive selezioni.