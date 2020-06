FORMELLO - Lazio, tamponi e seduta: Radu torna in gruppo

La Lazio mette alle spalle un'altra seduta di allenamento collettiva. Alle 17, un po' più tardi rispetto all'orario previsto, i biancocelesti sono scesi in campo dopo essersi sottoposti come da protocollo ai tamponi di rito, che verranno effettuati ogni quattro giorni. Riscaldamento propriocettivo, alcuni circuiti col pallone, un lavoro di possesso palla alternato a degli allunghi da 50 metri. Questo il programma della seduta andata in scena. In gruppo si registra il ritorno di Stefan Radu, che aveva saltato l'amichevole in famiglia di sabato mattina. Il romeno lavora in gruppo e svolge l'intera seduta, al contrario di Adekanye, che si è allenato solo in parte con la squadra. Nella partitella conclusiva, a prendere il suo posto numericamente è stato Farris, con Luis Alberto spostato in attacco.



GLI ALTRI - Vavro ha continuato il suo protocollo di lavoro differenziato, si era fermato durante la quarantena per un problema muscolare. I portieri con Grigioni sono sempre Alia e Guerrieri. Strakosha a giorni si rivedrà in gruppo, Proto invece fa parte del gruppo di calciatori insieme a Lukaku, Lulic e Raul Moro, attesi di rientro dall'estero. Non dovranno sottoporsi al periodo di quarantena, ma prima di rientrare a pieno servizio dovranno svolgere la ruotine dei tamponi. A Formello anche Armini. Come da indizio social il capitano della Primavera è tornato al centro sportivo. Nel pomeriggio però non era in campo con la prima squadra, anche per lui si attenderà prima l'esito dei tamponi.

LOTITO RISPONDE ALLE IENE

SERIE A, ECCO IL CALENDARIO

CLICCA QUI PER LA HOMEPAGE