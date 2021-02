FORMELLO - Lazio, un giorno di riposo: Musacchio titolare con il Cagliari

FORMELLO - Un giorno di riposo, strameritato. La Lazio tornerà ad allenarsi martedì alle 15 e comincerà a preparare la prossima partita di campionato con il Cagliari (domenica alle 20.45). Non ci sarà Patric, squalificato per il giallo rimediato a Bergamo (era diffidato). Musacchio è pronto a prendere il posto dello spagnolo, chiuderà la linea a tre con Acerbi e Radu come contro l’Atalanta al momento dell’esordio. Strakosha è fermo per un problema al ginocchio, ma tornerà in gruppo entro metà settimana. Inzaghi spera di ritrovare tra i convocati Cataldi (era rientrato in Coppa Italia, poi ha saltato il secondo round di campionato) e Caicedo, alle prese con la fascite plantare. Il Panterone dovrebbe farcela.

Pubblicato il 31/01 alle ore 22