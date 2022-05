Fuorigioco Acerbi, Cesari: "Errore inaccettabile e tristissimo"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ha fatto non poco discutere il gol in fuorigioco di Francesco Acerbi in Spezia - Lazio. L'errore di Pairetto e Nasca, rispettivamente direttore di gara e addetto al VAR, è stato l'argomento più discusso degli ultimi giorni fino ad arrivare ad una loro sospensione. Ad esprimersi in merito, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è Graziano Cesari, opinionista di Mediaset ed ex arbitro. Queste le sue parole: «Ormai eravamo abituati a considerare certe dinamiche come assodate, granitiche, fuori da qualsiasi discussione. Fuorigioco e gol non gol, chi li discuteva più? Se tu riesci a pescare un offside di pochi centimetri, tutti reputano che su quella situazione non ci sia più nulla da discutere. Così è stato rimesso tutto in discussione, invece. Per questo l’errore è clamoroso, ma anche tristissimo. Il fatto che i due protagonisti, Pairetto e Nasca, siano a loro modo due figure che dovrebbero essere le più preparate. Pairetto è un internazionale, Nasca da quando è stato introdotto il VAR ha fatto solo quello. Mi chiedo, possibile? Bisogna aggiungere una aggravante: l’intera vicenda è contro il protocollo VAR. Per il controllo mancato e la ripresa del gioco affrettata. Ormai lo sanno tutti, i gol vanno “checkati” dall’inizio alla fine. Possiamo aggiungere un aggettivo: errore inaccettabile».

ROCCHI - Cesari prosegue e sottolinea come sia molto vicino al designatore Gianluca Rocchi provando comprensione sostenendo di aver ereditato un gruppo di arbitri che si sono dimostrati senza personalità, senza la voglia di decidere. Non solo, soprattutto sul terreno di gioco, per non prendersi responsabilità. Infine, in merito alla sospensione fino al termine della stagione per Pairetto e Nasca, Cesari ha dichiarato che secondo lui è talmente inaccettabile che la sanzione disciplinare andrebbe correlata all’errore.