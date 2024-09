GALLERY | Dinamo Kiev - Lazio, ecco la piazza per i tifosi ad Amburgo

Fonte: Dai nostri inviati ad Amburgo Alessandro Zappulla e Antoniomaria Pietoso - Lalaziosiamonoi.it

L'esordio della Lazio in campo neutro con la prima volta di Baroni in Europa League. Davanti c'è la Dinamo Kiev: i biancocelesti sono chiamati a fare risultato per dimenticare la sconfitta amara contro la Fiorentina e partire con il piede giusto nella nuova formula. La fredda e grigia Amburgo e la piazza Rathausmarkt è pronta ad accogliere la squadra e i suoi tifosi al Volksparkstadion questa sera. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21. Di seguito gli scatti in esclusiva de Lalaziosiamonoi.it in giro per la città.