Gli Altri Laziali, Sbaglia Acerbi. Armini ed Escalante decisivi. Qualcuno salvi Kamenovic...

Tra le molte cessioni che la Lazio è riuscita a piazzare in estate, alcune sono avvenute in prestito, con opzione, o senza, di riscatto. Giocatori giovani o più esperti hanno lasciato la Capitale per affrontare nuove avventure in cui mettersi in mostra nel corso dell'anno. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" assume il ruolo di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori, pronti a far parlare di loro nelle nuove piazze. I giocatori ceduti in prestito dalla Lazio sale a 15, visti gli ultimi due prestiti di Kamenovic allo Sparta Praga e Marino alla Fidelis Andria, di questi in tre (Escalante, Durmisi e Raul Moro) hanno cambiato maglia nel mercato di gennaio. Di seguito tutti i calciatori prestati dalla Lazio: Acerbi (Inter), Akpa Akpro (Empoli), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Escalante (Cadice), Raul Moro (Real Oviedo), Durmisi (Tenerife), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo), Kamenovic (Sparta Praga), Marino (Fidelis Andria).

SERIE A

ACERBI (Inter) - Arriva un altro passo falso da parte dell'Inter sul campo dello Spezia, dove i liguri vincono per 2-1. Acerbi viene confermato tra i titolari e, questa volta, la sua prestazione è tutt'altro che positiva. Il centrale ha grandi responsabilità in occasione del momentaneo 1-0 di Maldini: si fa superare troppo facilmente da Nzola che serve poi il compagno solo al limite.

AKPA AKPRO (Empoli) - Seconda sconfitta consecutiva per l'Empoli. Il match casalingo contro l'Udinese è deciso da un colpo di testa di Becao. Akpa Akpro è titolare per tutta la partita.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) - A causa del terremoto in Umbria la partita tra Perugia e Reggina è stata rimandata a mercoledì 5 aprile.

SERIE C

ARMINI (Potenza) - Torna alla vittoria il Potenza in casa contro la Viterbese. Sul 2-0 finale c'è anche lo zampino di Nicolò Armini, in campo dal primo all'ultimo minuto, e autore dell'assist per la rete del momentaneo 1-0. Il centrale è bravo a servire di prima il compagno in mezzo con un controcross che spiazza la difesa avversaria. Lo stesso numero 13, pochi istanti prima, era andato a un passo dal gol con un'ottima conclusione dalla distanza. Decisivo anche nel mantenere la rete inviolata.

NOVELLA (Picerno) - Vince 0-1 il Picerno sul campo del Taranto. Novella, tornato titolare, viene sostituito nel secondo tempo, al 55', dopo una buona prestazione.

ROSSI (Monterosi) - Termina in dieci contro dieci la sfida, pareggiata 1-1 a Viterbo, tra il Monterosi e il Messina. Né in campo, né in panchina si rivede l'infortunato Rossi.

LOMBARDI (Triestina) - Arriva un'altra vittoria per la Triestina che, davanti ai suoi tifosi, batte 2-0 la Pro Patria. Lombardi, però, non partecipa alla festa a causa dell'infortunio che lo sta tartassando. Curiosità: al 95' per gli ospiti è stato espulso l'ex Lazio Angelo Ndrecka.

FURLANETTO (Renate) - Questa volta sono 3 i gol subiti, e 0 segnati, in trasferta dal Renate contro la Pergolettese. In porta non c'è, però, Furlanetto: per l'ennesima volta rilegato in panchina.

MARINO (Fidelis Andria) - A Monopoli vince la Fidelis Andria per 1-2. Si rivede in campo, Andrea Marino, dopo due mesi dall'ultima presenza contro il Cerignola. Il centrocampista, trasferitosi nel mercato di gennaio, subentra dalla panchina al 92'.

LA LIGA

ESCALANTE (Cadice) - Secondo pareggio consecutivo e terzo risultato utile per il Cadice che, in casa contro il Getafe, pareggia 2-2 a causa del gol subito da Unal al 90'+16'. Escalante ancora una volta resta in campo tutta la partita: l'ex Lazio causa il primo dei due calcii di rigore per il Getafe, concedendo il momentaneo 1-1, ma al 79' è sempre lui a conquistarsi quello del 2-1 per i compagni.

SECUNDA DIVISION

RAUL MORO (Real Oviedo) e DURMISI (Tenerife) - Termina 0-0 la partita tra il Real Oviedo di Raul Moro e il Tenerife di Durmisi. Nessuno dei due ex Lazio, però, scende in campo: lo spagnolo resta tutta la partita in panchina, il terzino è alle prese con l'ennesimo infortunio.

JONY (Sporting Gijon) - Termina 3-4 la partita tra Sporting Gijon e Mirandés. In un match complicato per i padroni di casa, Jony subentra al 66' con il risultato sull'1-4 e insieme ai compagni sfiora una clamorosa rimonta. L'ex Lazio contribuisce in maniera importante al gol del 3-4, causando un rimpallo che manda il compagno a tu per tu col portiere avversario.

1. LIGA

KAMENOVIC (Sparta Praga) - Lo Sparta Praga è incontenibile e batte per 0-3 il Banìk in trasferta, ma Kamenovic non è neanche convocato. Il terzino, infatti, è stato retrocesso nella squadra 'B', dove da titolare, per soli 45', ha affrontato il Vlasim perdendo per 3-0.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Ha perso ai rigori contro l'Agua Santa il San Paolo, dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari. Andre Anderson, dopo i problemi muscolari vissuti in estate, in questi mesi è stato messo K.O. da una fastidiosa pubalgia, non è neanche tra i convocati. (CLICCA QUI PER I DETTAGLI)