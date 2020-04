Il Prof. Antonini fa chiarezza: perché il Covid-19 colpisce più uomini che donne? Il farmaco per la prostata è una soluzione?

Mentre il mondo affronta la più grave crisi di salute pubblica dell’ultimo secolo , scienziati e professionisti medici si stanno scervellando per capire chi è più vulnerabile al Covid-19 e perché. A questo proposito stà emergendo una chiara tendenza: gli uomini hanno molte più probabilità di morire per le conseguenze di questa patologia rispetto alle donne. Ne parliamo con il Prof. Gabriele Antonini dell’Università di Roma Sapienza Urologo di fama internazionale nonché medico sociale della SS Lazio (nella foto a destra accanto al Dott. Morelli ndr).

Professore come mai questa maggior predisposizione degli uomini rispetto alle donne a contrarre il virus?

"È un segnale che si stà verificando in quasi tutti i paesi, poiché i ricercatori iniziano freneticamente a raccogliere dati dalle autorità sanitarie nazionali. Stiamo vedendo come ogni paese che ci fornisce dati disaggregati per sesso che gli uomini hanno maggiori probabilità di morire per il virus, una percentuale pari al 10% e/o a più del doppio delle probabilità. Mentre inizialmente è stata posta molta enfasi sugli anziani o su coloro che hanno condizioni di salute preesistenti a rischio di morte per il virus, ora sta diventando chiaro che anche l'essere maschi è un fattore determinante. I dati provenienti dalla Cina hanno rivelato per la prima volta un divario di genere tra i decessi, con il 64 percento dei maschi che muoiono rispetto al 36 percento delle donne, secondo l'iniziativa Global Health 50/50 . I dati provenienti da Francia, Germania, Italia, Corea del Sud e Spagna hanno confermato il modello. Nelle due nazioni europee più colpite, il 71% delle morti per Covid-19 in Italia erano di sesso maschile mentre in Spagna quasi il doppio degli uomini è deceduto rispetto alle donne. Indubbiamente, una parte di questo risultato è dettato dalla biologia, ma gran parte di questa differenza è causata anche dal comportamento di genere, come livelli di fumo e di alcolici molto più alti tra gli uomini rispetto alle donne. In Francia, i dati dell'istituto di sanità pubblica mostrano che, dal 1 ° marzo al 22 marzo, il 57% delle morti per Covid-19 erano uomini con un'età media di 81 anni. Quando si tratta di contrarre il virus, il divario di genere è molto meno evidente: le donne corrono il rischio tanto quanto gli uomini di essere infettati. Mentre è ancora troppo presto per determinare il motivo per cui sta emergendo il divario di genere, i ricercatori indicano diversi possibili fattori.I dati hanno già dimostrato che altri coronavirus, come la SARS (sindrome respiratoria acuta grave) e la MERS (sindrome respiratoria del Medio Oriente), tendono a colpire gli uomini in modo sproporzionato. Anche le scelte di stile di vita e i comportamenti giocano un ruolo, con gli uomini che hanno meno probabilità di cercare assistenza medica ai primi segni di malattia o di seguire i consigli della salute pubblica. Gli studi dimostrano che gli uomini hanno anche meno probabilità di lavarsi le mani o usare il sapone. Hanno anche maggiori probabilità di indulgere in comportamenti di stile di vita rischiosi come bere e fumare, il che significa che gli uomini hanno una maggiore incidenza di malattie polmonari e cardiovascolari. La struttura genetica è un altro fattore importante, con un numero significativo di geni che regolano la risposta immunitaria codificata sul cromosoma X , di cui le donne ne hanno due mentre gli uomini ne hanno solo uno. Sappiamo che il sistema immunitario delle donne funziona in modo diverso da quello degli uomini - dopo tutto, i corpi delle donne sono progettati per ospitare un feto per nove mesi alla volta senza essere respinto come un corpo estraneo. In generale, le donne generano maggiori risposte immunitarie a una varietà di virus e altri agenti infettivi rispetto agli uomini. Esistono quindi differenze biologiche nei sistemi immunitari tra uomini e donne che incidono sulla nostra capacità di combattere un'infezione".

Abbiamo sentito parlare di farmaci per curare la prostata come possibile soluzione terapeutica per il virus?

"Ci sono i fattori biologici e gli ormoni, in particolare gli estrogeni, che svolgono un ruolo nell'aumentare la risposta antivirale delle donne. Gli uomini hanno un quantitativo di estrogeni molto basso mentre hanno valori di testosterone molto più alti. Probabilmente questa carenza di estrogeni rende l’uomo immunitariamente più debole rispetto alle donne. I farmaci utilizzati per curare il tumore della prostata bloccano gli ormoni maschili e nello specifico il testosterone, che è l’ormone maschile per eccellenza, riducendo notevolmente a livello sistemico il suo valore e determinando quindi una maggior prevalenza di estrogeni. Il testosterone si forma nei testicoli. Il testosterone è importante per la salute mentale e fisica, serve per il normale sviluppo sessuale dell’uomo e delle sue funzioni , per la crescita della barba, per il cambiamento della voce nei ragazzi, per la forza muscolare, per la formazione dello sperma e per il desiderio sessuale".

Quali sono i costi e soprattutto gli effetti collaterali di questi farmaci?

"I costi dei trattamenti antiandrogenici sono molto alti. Consideri che un analogo LH-RH costa tra i 200 e i 300 euro a fiala. Il problema vero però sono gli effetti collaterali. Disfunzione erettile, vampate di calore, ginecomastia. Riduzione di impulsi sessuali , perdita di peli sul corpo , minore crescita della barba , perdita della massa muscolare magra , sensazione di stanchezza prolungata, obesità, diminuzione di energia, resistenza e forza fisica, scarsa memoria , difficoltà di linguaggio , scarsa attenzione e depressione. Si induce quindi con questi trattamenti una vera e propria “femminilizzazione” con tutto quello che ne comporta da un punto di vista relazionale".

In generale quindi cosa consiglia quindi a tutti gli uomini?

"Da un punto di vista prettamente urologico sarebbe utile andare dall’urologo anche solo per un controllo. Capire l’importanza della visita Andrologica , sarebbe utile e importantissimo per tutti gli uomini. Purtroppo in Italia le persone che mostrano reticenza a questo tipo di controllo non sono poche e il motivo è principalmente dovuto al fatto che mentre le donne sono abituate ad incontrare annualmente il ginecologo sin da bambine, il maschio generalmente non si reca dall’urologo se non nel momento del bisogno estremo. Sostanzialmente manca la cultura della salute maschile, che se fosse impostata sin da bambini, in termini di prevenzione ed educazione del proprio corpo, gioverebbe ai futuri uomini riducendo drasticamente le problematiche. Gli uomini evitano spesso di andare dal medico o saltano le indicazioni che gli vengono consigliate. Tuttavia muoiono anche cinque anni prima delle donne e vivono più anni in cattiva salute, con tassi di suicidio più alti. Sebbene si stia cercando di creare delle campagne di sensibilizzazione, per assicurarsi che gli uomini vadano dal medico, la resilienza è forte. Gli esperti affermano che le barriere culturali e sociali, hanno portato generazioni di uomini a considerare i disturbi della salute come un segno di debolezza. I ricercatori affermano che gli uomini sono condizionati fin da bambini per evitare di condividere emozioni, sentimenti o stress. Le donne hanno un record molto più forte quando si tratta di cure regolari, perché in genere sono seguite dai pediatri, poi dal ginecologo e successivamente dai medici di base. Gli uomini potrebbero non vedere un altro medico dopo il pediatra! Molte sono le ragioni per cui gli uomini dovrebbero consultarsi con un Urologo, ora piu’ che mai!".

