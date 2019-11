Incontro arbitri e club, c'è anche Lotito: il confronto con Gravina, Carnevali e Sibilia - F&V

C'è anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, all'incontro tra arbitri e club di Serie A. Il patron biancoceleste, al termine della riunione, si è intrattenuto per alcuni minuti con il presidente della Figc Gabriele Gravina, con il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia e con l'Amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. Un confronto durato pochi minuti con i primi due, mentre Lotito e Carnevali hanno continuato a parlare a lungo, magari anche della prossima sfida in programma proprio tra gli emiliani e la Lazio.