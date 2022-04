Italia, Mancini si tiene Immobile: è ancora il futuro

Fonte: Lalaziosiamonoi

Roberto Mancini non molla Ciro Immobile. L’Italia ha ancora bisogno del bomber dei bomber, guai pensare al contrario. Ciro, bersagliato come non mai dopo la mancata qualificazione al Mondiale, ora pensa solo alla Lazio. Il ct, come riporta la rassegna di Radiosei, ci parlerà. Vuole conoscere il suo umore. Forse parleranno prima della chiusura del campionato e in tempo utile a preparare la lista per la finale di Supercoppa con l’Argentina (1 giugno) e per la Nations League, altre quattro partite di livello, di cui due con la Germania, più la rivincita con l’Inghilterra e l’Ungheria. Immobile, a 32 anni, riflette. Sarri gli ha consigliato di mollare. Dopo Palermo era sconfortato, si è sentito ferito dalle cattiverie che gli sono piovute addosso. Il titolo europeo lo ha già vinto e il Mondiale 2026 è così lontano (avrebbe 36 anni) da far immaginare un divorzio. Nelle prossime settimane si conoscerà la verità.