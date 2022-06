Italia, umiliazione contro la Germania: gli azzurri scendono al terzo posto

L'Italia e la Germania tornano ad affrontarsi dopo l'1-1 dell'andata, in una sfida che promette tanto spettacolo e che racconteremo live...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Pesante umiliazione per l’Italia di Roberto Mancini che perde 5-2 contro la Germania. Gli azzurri in un match delicato, in un momento storico delicato, non scendono in campo e si lasciano passeggiare sopra dai tedeschi del c.t. Flick. Una partita in cui, se non in casi isolati come il gol del giovane Gnonto (che diventa il più giovane marcatore della storia azzurra, ndr) e quello di Bastoni nel finale, l’Italia non crea e si lascia schiacciare nella propria metà campo. Una Germania in grandissima forma che esprime un gran calcio e che si lancia al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcano proprio la nazionale italiana e piazzandosi dietro l’Ungheria che questa sera ha vinto per 0-4 contro l’Inghilterra. Per quanto riguarda i giocatori della Lazio fa il suo esordio in azzurro Luiz Felipe, mentre resta in panchina tutta la sfida Francesco Acerbi. Il centrale brasiliano non è il principale colpevole dei gol tedeschi, ma la sua prestazione è tutt’altro che sufficiente come tutta la squadra.

Germania 5-2 Italia (10' Kimmic, 45+3' Gundogan, 51' Muller, 68' Werner, 69' Werner; 79' Gnonto, 90+4' Bastoni)

Uefa Nations League

Borussia-Park di Mönchengladbach, ore 20:45

CLASSIFICA GRUPPO 3:

Ungheria -7

Germania - 6

Italia - 5

Inghilterra - 2

FORMAZIONI UFFICIALI

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Sule (87' Tah), Rüdiger, Raum; Gundogan (87' Stach), Kimmich; Hofmann (63' Gnabry), Muller (75' Musiala), Sané; Werner (75' Nmecha). All. Flick

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini (77' Scamacca), Bastoni, Spinazzola (63' Dimarco); Frattesi (45' Caprari), Cristante , Barella; Politano (43' Luiz Felipe), Raspadori (45' Scalvini), Gnonto. All. Mancini

Arbitro: István Kovács

Ammoniti: 61' Rudiger (G), 82' Sane (G)

95'- Triplice fischio al Borussia-Park, la Germania umilia l'Italia per 5-2.

94'- GOL ITALIA! Bastoni attacca il primo palo su corner di Dimarco e batte Neuer. Prima rete in azzurro per il centrale.

93'- Neuer pazzesco! Il portiere tedesco vola su una punizione di Dimarco e togli la palla dall'incrocio.

90'- L'arbitro assegna 3' di recupero

90'- La Germania sfiora anche il sesto gol, Stach, appena entrato, riceve da Sane e sfiora il palo alla destra di Donnarumma.

87'- Mentre la Germania effettua un doppio cambio, Tah per Sule e Stach per Gundogan, tre invasori di campo si prendono beffe degli steward facendosi rincorrere per tutto il campo.

82'- Secondo giallo per la Germania: ammonito Sane.

79'- GOL ITALIA! Dimarco controlla un cross sulla fascia, calcia al centro dove trova la risposta di Neuer, sulla ribattuta arriva Gnonto che realizza il tap-in che vale il gol bandiera. Il classe 2003 diventa il più giovane marcatore nella storia azzurra.

77'- Mancini cambia ancora: la punta titolare di queste partite Scamacca, subentra a Mancini. Scalvini si abbassa nel ruolo di centrale.

75'- Doppio cambio per la Germania: Musiala per Muller e Nmecha per Werner

69'- Gol Germania: Donnarumma regala palla a Gnabry che serve Werner da solo e a porta vuota.

68'- Gol Germania: super azione tedesca, con un bel pallone in verticale per Gnabry che crossa in acrobazia per Werner tutto solo al centro.

65'- Altra sostituzione per l'Italia: fuori uno stremato Spinazzola, dentro Dimarco.

63'- Primo cambio per la Germania: fuori Hofmann e dentro Gnabry.

62'- Occasione per l'Italia con Calabria che crossa bene in mezzo per Caprari, ma il giocatore dell'Hellas Verona liscia la sfera in acrobazia.

61'- Il primo ammonito della sfida è Rudiger che, dopo esser stato rimproverato dall'arbitro, ha continuato a protestare. Giallo per lui.

60'- Ocassione divorata da Werner che servito in ottima posizione calcia centrale.

57'- Donnarumma! Situazione omologa a quella dell'intervento di Neuer: Sane servito da solo davanti al portiere italiano lo costringe ad un grandissimo riflesso. Anche in questo caso, però, si è alzata la bandierina.

54'- Intervento mostruoso di Neuer! Il portiere tedesco salva sulla linea una conclusione di Barella da distanza ravvicinata, la sfera batte sul palo e l'estremo difensore del Bayern salva sulla linea. Il tutto era viziato da una posizione di fuorigioco, ma resta il grandissimo intervento.

51'- Gol della Germania: Muller sfrutta una palla rimpallata nell'area di rigore, non spazzata dalla difesa, e spiazza Donnarumma. La Germania consolida, ancora di più, il suo dominio.

46'- Ocassione per l'Italia con Cristante che prova il destro al volo dal limite, il tiro è deviato ed esce di pochissimo alla destra di Neuer.

45'- Riparte la seconda frazione con un doppio cambio per gli azzurri e un doppio esordio: Scalvini e Caprari subentrano a Raspadori e Frattesi.

SECONDO TEMPO

49'- Termina la prima frazione. Un'Italia in grande difficoltà è sotto di due reti contro la Germania.

48'- Gol della Germania: Gundogan calcia sotto la traversa e spiazza Donnarumma.

47'- Rigore per la Germania: Bastoni spinge Hofmann in area di rigore. Fallo evitabile per il centrale dell'Inter.

45'- Il quarto uomo segnala 3' di recupero.

43'- Primo cambio per l'Italia: Luiz Felipe fa il suo esordio in Nazionale, il centrale della Lazio subentra al posto di Politano. L'Italia passa alla difesa a 3.

40'- Gran parata di Donnarumma! La Germania riparte dopo una brutta palla persa dall'Italia a centrocampo. Werner riceve dal limite e calcia a incrociare, ma il portiere azzurro risponde con un ottimo intervento.

39'- Palla sprecata da Sane dopo una bella azione della Germania, l'ala tedesca calcia centrale dal limite dell'area.

34'- Barella spreca un buon pallone dal limite dell'area. Il centrocampista azzurro riceve dal fondo, calcia di prima e la palla termina in curva.

33'- Azione stupenda della Germania che sfiora il raddoppio. La nazionale tedesca riparte in velocità, Sane serve di testa Werner che allarga per Hofmann, bravo Donnarumma a respingere la sua conclusione. Italia in difficoltà.

29'- Sule rischia tantissimo con un retropassaggio per Neuer, Raspandori attacca il pallone, ma il portiere se la cava con un grandissima giocata.

22'- Ottima punizione per l'Italia con Cristante che prova il colpo di testa dal limite dell'area: palla insidiosa ma che esce sopra la traversa.

14'- Corner insidioso per Rudiger che, appostato sul secondo palo, colpisce male di testa e mette fuori.

10'- Gol della Germania. Werner riceve palla sulla parte laterale dell'area di rigore, scarica su Raum, il terzino crossa in mezzo e trova Kimmich tutto solo che spinge in rete la sfera. Rivedibile la difesa dell'Italia in questa circostanza.

8'- Miracolo di Neuer! Bella palla in mezzo di Matteo Politano, Raspadori attacca lo spazio, tocca con il destro, ma il portiere della Germania risponde con una grandissima parata.

7'- Occasione per la Germania! Sane conduce il contropiede tedesco, porta palla fino al limite e prova il destro che sfiora il palo.

4'- Primo calcio d'angolo per la Germania: Donnarumma respinge con i pugni la palla in mezzo di Kimmich

1’- Fischia Kovàcs: inizia Germania-Italia!

PRIMO TEMPO

Quarto incontro dell’Italia valido per i gironi della Nations League. Gli azzurri del c.t. Roberto Mancini, dopo il pareggio contro l’Inghilterra, questa sera al Borussia-Park di Mönchengladbach proveranno a battere la Germania per consolidare il primato nel Gruppo C. Sfida importante anche per i tedeschi che, reduci da un 1-1 contro l’Ungheria, saranno chiamati a reagire per risalire la classifica che li vede terzi a soli tre punti. L’ultima sfida giocata dalle due compagini risale allo scorso 4 Giugno ed è terminata 1-1.