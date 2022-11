Juventus - Lazio, partita a scacchi tra Allegri e Sarri: chi la spunterà?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La partita nella partita. Juventus contro Lazio. Allegri contro Sarri. Due toscani al comando, rivoluzionari a modo loro, a contendersi i posti che contano della classifica. Entrambi arrivano alla partita con qualche defezione: i biancocelesti dovranno fare a meno di Immobile, Lazzari, Patric e Zaccagni, mentre i bianconeri non avranno a disposizione Vlahovic e Alex Sandro, oltre i vari infortunati che da tempo occupano l'infermeria. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Sarri torna all'Allianz Stadium da ex (ultimo ad aver vinto lo scudetto con la Juve) contro il suo predecessore con cui ha perso più volte in assoluto (6 sconfitte su 10 confronti). In generale le sfide contro la Vecchia Signora sono sempre indigeste per il Comandante: il bilancio è di 6 insuccessi su 10.

DIFESE ROCCIOSE - La partita a scacchi tra i due strateghi si giocherà in difesa. Entrambe le squadre hanno totalizzato nove clean sheet in campionato (nei top 5 campionati europei solo il Barcellona ha fatto meglio con 11). La Lazio in trasferta non subisce gol dal pareggio a Marassi contro la Sampdoria del 31 agosto; la Juventus non perde in casa da 10 partite di fila e non prende gol da più di un mese. Testa a testa interessante. Chi cederà per primo? Sarri o Allegri?