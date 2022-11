Lazio a Rotterdam tra nuvole e pioggia. Ma il De Kuip sarà caldissimo! - PHOTOGALLERY

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Qualche ora d'attesa, poi giungerà il fischio d'inizio di Feyenoord-Lazio, gara valida per l'ultimo turno della fase a gironi d'Europa League. Nella serata di ieri la squadra è arrivata in Olanda: Sarri e Zaccagni hanno presentato la sfida direttamente dalla sala stampa del De Kuip. Oggi ci faranno ritorno per scendere in campo e affrontare gli uomini di Slot in una partita che sarà decisiva per le ambizioni europee di entrambe le squadre. Vento e qualche goccia di pioggia nelle ore immediatamente precedenti al match: ma l'impianto di Rotterdam questa sera sarà più caldo che mai. Di seguito la gallery de "lalaziosiamonoi.it".