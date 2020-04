Lazio, a un passo dalla Juve: in Europa non c'è lotta più agguerrita

È finita si dice alla fine. Niente di più banale e semplice, e sono forse queste le sei parole che la Lazio ha costantemente sussurrato alla Juventus nel corso del campionato. Una lotta a due, si può dire. I bianconeri pensavano di poter andar via in volata, invece i biancocelesti non solo sono rimasti in scia, ma hanno provato pure il sorpasso. Allo stop del campionato causa Coronavirus, solo un punto separa le due squadre. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, in Europa non c'è scontro più agguerrito. Ben 62 punti collezionati sui 78 a disposizione (il 79%), a un passo dai 63 della Juventus. Il Real Madrid è dietro al Barcellona di due punti, con un totale di 56 punti in 27 gare (69%). In Germania il Borussia Dortmund ha cercato di non mollare la presa sul Bayern Monaco, ma è a -4 punti con il 68% del bottino disponibile (51 punti in 25 gare). In Inghilterra il divario tra prima e seconda è abissale: il Manchester City è lontano dal Liverpool di 25 punti, guadagnando il 68% di punti a disposizione. Proprio come il Marsiglia, che vede il PSG con il binocolo: 12 punti di distacco, con una percentuale identica al City di Guardiola (68%, 56 punti in 28 gare). La Lazio è lì, può toccare la Juventus solo allungando una mano. La Serie A, al momento, è ferma. Quando ripartirà i biancocelesti sono pronti a riprendere quel discorso lasciato in sospeso.

LAZIO, INSIGNE NEL MIRINO

LAZIO, LE PAROLE DI CORREA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE