Lazio, Acerbi salta l'allenamento: il motivo dell'assenza

Francesco Acerbi assente durante l’allenamento, una novità assoluta o quasi. Il difensore, dal momento del suo arrivo alla Lazio, è stato un mostro di continuità non solo nelle partite ufficiali, ma anche nelle sedute settimanali. Stamattina ha saltato la sgambata dell’antivigilia, per questo un po’ di apprensione è scattata. Il difensore aveva chiuso con qualche acciacco l’allenamento di ieri mattina. Il suo impiego per domenica comunque non dovrebbe essere in dubbio. Ma il condizionale resta d'obbligo, visto che mancano meno di 48 ore alla partita. È uno abituato a stringere i denti, a non mollare così facilmente. Da Formello filtra ottimismo: gestione delle sue condizioni vista l’importanza del calciatore in questione. Inzaghi dovrà già fare a meno nel reparto arretrato dello squalificato Luiz Felipe. La speranza è quella di rivedere il “Leone” della difesa in gruppo nella rifinitura di domani mattina. Acerbi dovrebbe rispondere presente. Come sempre.