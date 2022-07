Lazio, al via la partenza per la Germania: il programma di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta per la tournée tedesca. Oggi infatti ci sarà la partenza per la Germania, destinazione Grassau: località situata nell'alta Baviera. Come già anticipato la squadra effettuerà un altro allenamento in mattinata a Formello e come riporta la rassegna stampa di Radiosei, solo dopo pranzo volerà con destinazione Salisburgo. Dopo aver effettuato lo scalo in Austria, Sarri e i suoi raggiungeranno in pullman Grassau dove pernotteranno e lavoreranno in un resort situato in campagna, nella regione del Chiemgau.

PROGRAMMA - Per quel che concerne l'allenamento, il primo sarà svolto domattina mentre nel pomeriggio alle 18:00 ci sarà l'amichevole contro il Genoa. A seguire, Sarri ha programmato doppie sedute sia giovedì che per venerdì. Infine, sabato ci sarà una sessione mattutina prima di recarsi presso lo stadio di Grödig, in Austria, alle 18 per la seconda amichevole, contro la nazionale del Qatar. Il rientro a Roma della Lazio è atteso per sabato sera.