FORMELLO - Lazio, riprende la preparazione: un big rimane a riposo

FORMELLO - Weekend alle spalle, riprende la preparazione atletica. La Lazio si è ritrovata nel tardo pomeriggio a Formello, è la tappa intermedia tra un ritiro e l'altro, tra il lavoro svolto ad Auronzo e la partenza per la Germania fissata per domani. La squadra svolgerà un altro allenamento nel proprio centro sportivo in mattinata, poi dopo pranzo volerà in terra tedesca: farà base a Grassau, dove mercoledì affronterà l'amichevole con il Genoa. Successivamente, sabato 30, disputerà invece in Austria il test contro la nazionale del Qatar. Oggi intanto è andata in scena la sgambata utile a riattivare le gambe dopo i giorni concessi da Sarri. Un solo assente per il tecnico, con Pedro che è rimasto a riposo così come era successo nell'ultima seduta sotto le Tre Cime. Le sue condizioni non dovrebbero preoccupare. A disposizione tutti gli altri per le nuove prove di 4-3-3 e la partitella a campo ridotto. Regolarmente coi compagni Casale e Cancellieri: hanno risolto i rispettivi problemi al ginocchio sinistro (leggera distorsione il difensore, contusione l'attaccante).