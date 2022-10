Lazio, altro premio in vista per Immobile: di cosa si tratta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' in programma questo pomeriggio, presso il prestigioso Salone d'Onore del Coni, la premiazione ufficiale per il premio Aics di Cultura Sportiva Beppe Viola, giunto alla sua trentasettesima edizione dopo lo stop di due anni imposto dalla Pandemia. Nella lista dei protagonisti che riceveranno questo importante riconoscimento c'è anche Ciro Immobile. Un altro traguardo raggiunto dal capitano della Lazio che ormai viene gratificato in tutti i modi. Gli altri premiati saranno Alessio Bizzaglia, imprenditore e presidente del Pomezia Calcio Serie D, Massimiliano Monnanni, presidente dell’ASP Asilo Savoia e Montespaccato Calcio, Roberto Rossi, vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti Lazio, Paolo Corbi, responsabile comunicazione FIGC, Angelo Mangiante, giornalista di SKY, Stefano Agresti, caporedattore servizi digitali Gazzetta dello Sport e Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo. L'evento andrà in scena dalle ore 17 e sarà condotta da Ilario Di Giovambattista, voce di Radio Radio, e da Monica Kowalik. E' un premio che celebra i giovani e accompagna uno dei più importanti tornei giovanili d’Italia che si pone a sostegno dello sport, dei suoi valori e sostiene la lotta contro razzismo e bullismo.