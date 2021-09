Lazio, Basic e Zaccagni sono pronti: Sarri pensa a lanciarli dal primo minuto

L'Europa League, si sa, porta via tante energie ma quest'anno la Lazio ha a disposizione diverse risorse da poter sfruttare. Soprattutto nel reparto offensivo sono tanti i giocatori che possono dare ricambio ai "titolari" senza abbassare il livello in campo, ammesso che sia stata stabilità già una vera e propria gerarchia. Tra le poche note positive del match di domenica contro il Milan ci sono gli esordi di Basic e Zaccagni con la maglia biancoceleste, i due ultimi arrivati a Formello. Proprio loro, secondo la rassegna stampa di Radiosei, potrebbero rappresentare due novità di formazione ed esordire dunque dal primo minuto nella prossima sfida. Sarri infatti per la trasferta di giovedì in casa del Galatasaray sta pensando a qualche rotazione e reputa già pronti entrambi per scendere in campo da subito. Il croato, prima di sbarcare nella Capitale, aveva già collezionato 3 presenze e 212 minuti con il Bordeaux mentre Zaccagni è reduce da 3 gare (2 di campionato e una di Coppa Italia) giocate per intero con il Verona, condite anche da una doppietta contro il Sassuolo. Ultimi giorni di avvicinamento all'incontro, poi Sarri scioglierà ogni dubbio.