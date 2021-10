Lazio, biglietti più cari e abbonamenti in standby: la rabbia dei tifosi

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno allo stadio è senza dubbio ben gradito ai tifosi un po’ meno il costo dei biglietti. La Lazio non si è ancora pronunciata in merito alla campagna abbonamenti a differenza di altre società come Roma, Fiorentina e presto lo farà anche il Torino. L’unico modo per poter assistere alle gare dei biancocelesti è dunque acquistando il tagliando che ha subito una notevole variazione nel prezzo. Così come riporta Il Tempo, le Curve e i Distinti da 25 € sono aumentate a 41,62, la Tribuna Tevere oscilla dai 36,42 € ai 62 in base alla posizione e la Tribuna Tevere Top 88,43 € (52,02€ il ridotto Under 16) per concludere la Tribuna Monte Mario a 114,44 € e 62,44 € per il ridotto. Le agevolazioni per donne e anziani esistenti fino allo scorso anno ora non ci sono più. Tutto ciò è sufficiente a scatenare il disappunto dei tifosi che per venire allo stadio sono costretti a un sacrificio economico non sempre conciliabile con le proprie circostanze economiche.

