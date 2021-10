Lazio - Inter del 2010, Stankovic zittisce le polemiche: ecco cosa ha detto

Sabato all'Olimpico la Lazio di Sarri ospiterà l'Inter di Simone Inzaghi. Uno dei precedenti tra le due squadre, quello del 2010, fu al centro di molte discussioni per l'atteggiamento della Lazio giudicato troppo remissivo vista la lotta scudetto tra i nerazzurri e la Roma. Dejan Stankovic, in campo in quell'occasione, è tornato sull'argomento per chiarire una volta per tutte la situazione: "Trionfò la squadra che poi vinse il Triplete. Serve altro? Non credo, fine del discorso" ha glissato il serbo in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei.