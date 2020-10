Lazio - Bologna, tutte le statistiche: bilancio negativo per Mihajlovic contro i biancocelesti

Questa sera la Lazio tornerà in campo per la 5ª giornata di Serie A. All'Olimpico arriva il Bologna di Sinisa Mihajlovic in cerca di riscatto dopo due sconfitte consecutive, ma i biancocelesti vogliono dare continuità alla splendida notte di Champions vissuta martedì contro il Borussia Dortmund. I precedenti parlano di una Lazio forte in casa contro i rossoblù e anche il confronto tra i due tecnici è leggermente a favore di Simone Inzaghi. Vediamo tutte le statistiche del match.

- Sono 152 i precedenti totali tra le due squadre e il bilancio è piuttosto in equilibrio: 53 vittorie per la Lazio, 56 per il Bologna e 43 pareggi.

- Nelle 76 gare casalinghe, la Lazio ha collezionato 37 vittorie, 24 pareggi e 15 sconfitte. 130 i gol segnati contro gli 82 subìti.

- Contro il Bologna la Lazio viene da 14 risultati utili consecutivi (7 vittorie e 7 pareggi). L'ultima sconfitta è l'1-3 dell'11 marzo 2012, che è anche l'unica sconfitta subìta in casa dai biancocelsti negli ultimi 23 anni contro i felsinei.

- Il miglior marcatore della Lazio nelle sfide casalinghe è Klose, autore di 5 gol tutti segnati in un'unica partita, il 6-0 del 5 maggio 2013. Insieme a lui a quota 5 ci sono anche Piola e Puccinelli. A 7 reti invece Chinaglia se si prendono in considerazione anche i gol in trasferta.

- L’ultima sfida tra le due compagini andata in scena all’Olimpico è coincisa con l’ultima partita prima del lockdown. I biancocelesti vinsero 2-0 e conquistarono il primato momentaneo in classifica, poi ci fu lo stop del campionato.

- Dalla stagione 89/90 solo una volta la Lazio non ha segnato nelle sfide casalinghe contro il Bologna. È successo il 29 novembre del 2009 e la partita si concluse con uno 0-0.

- La vittoria più larga dei capitolini risale al 21 novembre 1948, partita conclusa sul risultato di 8-2. Segue il 6-0 del 5 maggio 2013 citato prima, con Klose protagonista assoluto.

- I risultati più frequenti all’Olimpico in tutta la storia tra le due squadre (dalla stagione 28/29) sono l'1-1, ripetutosi 11 volte, e il 2-1, che si è verificato 10 volte.

- Il 9 gennaio 2000 all’Olimpico contro il Bologna la Lazio festeggiò il suo centenario. In campo con i biancocelesti anche Mihajlovic, oggi sulla panchina dei rossoblù. Il serbo sbagliò un calcio di rigore ma la Lazio vinse comunque 3-1 con i gol di Salas, Nedved e Ravanelli.

- Sono 6 i precedenti tra Inzaghi e Mihajlovic, 3 con il serbo sulla panchina del Torino e 3 su quella del Bologna. In totale 3 pareggi, 2 vittorie e una sconfitta per Inzaghi.

- Negli 8 precedenti in cui ha incontrato il Bologna da quando siede sulla panchina della Lazio, Inzaghi non è mai uscito sconfitto: 4 vittorie e 4 pareggi il bilancio, con un solo successo registrato fra le mura amiche. 15 i gol fatti e 8 quelli subiti in totale.

- Sono 17 le volte in cui Mihajlovic ha affrontato da allenatore la Lazio. Il bilancio non gli sorride affatto: 3 sole le vittorie, 5 i pareggi e 9 le sconfitte.

- Da allenatore Mihajlovic ha espugnato due volte l’Olimpico contro la Lazio. La prima nel 2010 sulla panchina del Catania grazie ad un gol di Maxi Lopez, l’ultima nel 2017 con il Torino grazie ad un 3-1 firmato da Rincon, Berenguer ed Edera.