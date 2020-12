Lazio - Bruges, Correa: "Abbiamo sofferto, ma siamo tra i migliori"

La Lazio pareggia in casa con il Bruges e questo basta per passare il turno e guadagnare l'accesso agli ottavi di Champions League. Joaquin Correa, autore del gol che ha aperto le danze, ha commentato la gara ai microfoni di Lazio Style Channel: "Quello che conta è che siamo passati. Abbiamo sofferto un po' troppo ma in Champions non ci sono partite facili. Siamo contentissimi per questo successo che mancava da troppo tempo alla Lazio. Sono felicissimo per il gol e per la vittoria. Siamo una squadra da Champions e adesso siamo tra i migliori".

Correa, uno dei marcatori biancocelesti di questa sera, a Sky Sport ha parlato così della qualificazione: "Sicuramente si poteva chiudere prima e saremmo stati più sicuri. Io e Ciro non abbiamo colto qualche occasione ma l'importante era riportare la Lazio agli ottavi. Siamo partiti subito pensando di vincere, magari la gestione del secondo tempo non è stata buonissima, ma questa è la Champions League ed è normale soffrire. Sicuramente dobbiamo migliorare perché ora ci sono le migliori squadre d'Europa e dobbiamo cercare di non sprecare le occasioni e lavorare così. Noi quando giochiamo contro le grandi squadre facciamo sempre bene, dobbiamo solo crederci di più perché, come in questo secondo tempo, molliamo leggermente con la testa e andiamo in difficoltà".