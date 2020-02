Lazio, Caicedo carica i compagni: "Vinciamo lo Scudetto!" - VIDEO

Felipe Caicedo è sempre più l'uomo della stagione della Lazio. Non solo gli otto gol in campionato perché l'attaccante biancoceleste è uno dei pilastri dello spogliatoio. Alla cena di Natale, l'ex Espanyol aveva fatto esplodere la sala con il suo "Vinciamo lo Scudetto, ca**o!". La punta si è ripetuta al compleanno di Ciro Immobile. Al momento di consegnare il regalo al compagno, tutti i componenti della squadra sono saliti sul palco e l'ecuadoregno è stato incitato dagli altri giocatori. Il sudamericano, sorridendo, ha risposto: "Dobbiamo centrare il nostro obiettivo. Qual è? Vinciamo lo Scudetto!". Applausi a scena aperta e boato di tutti i presenti. La forza di questa squadra è l'unione dello spogliatoio e un gruppo che ormai è una famiglia. Quando un gruppo è così unito, sognare in grande è più che legittimo.

Pubblicato il 21/02 alle 3.00