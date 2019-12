RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, cena di Natale. Caicedo: "Vinciamo lo scudetto ca**o!" - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 00:00 - Dopo il taglio della torta e i numerosi interventi sul palco, i giocatori della Lazio cominciano ad uscire dalla sala. Una serata all'insegna dell'armonia e dello spirito di gruppo. Ancora una volta, gli uomini di Inzaghi hanno dimostrato di essere coesi e pronti a lottare per gli obiettivi prefissati. Termina qui dunque la bellissima cena di Natale biancoceleste.

AGGIORNAMENTO ORE 23:40 - Anche il ds Igli Tare, salito sul palco, ha parlato della stagione in corso. (clicca qui per leggere le parole di Tare)

AGGIORNAMENTO ORE 23:35 - Nel corso del siparietto finale anche l'eroe di Cagliari, Felipe Caicedo, si è lasciato andare a tutta la sua gioia - "Sono contento per come sta andando questo campionato, dobbiamo continuare così. Ora vinciamo lo scudetto, dai ca**ooo!" - ha detto goliardicamente, scatenando le risate dei compagni e di tutti i presenti.

AGGIORNAMENTO ORE 23:30 - Battute veloci dei protagonisti della Lazio, saliti tutti sul palco. Inizia Luis Alberto: "Felice per quest'anno e per come sto giocando. Speriamo di continuare così fino alla fine". Milinkovic prende parola subito dopo: "Buon Natale a tutti, siamo terzi adesso e spero che saremo ancora lì al termine della stagione". E poi Ciro Immobile omaggia Felipe Caicedo con un coro: "Amami o faccio un Caicedo". Ovviamente, risponde tutta la sala cantando all'unisono.

AGGIORNAMENTO ORE 23:20 - Ai microfoni di Lazio Style Channel anche il mister Simone Inzaghi ha parlato del momento d'oro biancoceleste. (clicca qui per leggere il suo intervento). Poi l'allenatore è intervenuto anche sul palco: "Voglio rendere omaggio a questi ragazzi, che sono con me da 4 anni. Li ringrazio pubblicamente stasera, non è solamente da otto vittorie consecutive che mi emozionate. Ma è da ben 4 anni, ogni domenica che scendete in campo. ieri è stata una partita particolare, il quarto uomo mi diceva che mi avrebbe cacciato dal campo. Al gol di Caicedo avevo paura di essere espulso e non poter partecipare alla Supercoppa. Quindi mi sono seduto in panchina e ho fatto esultare gli altri". Dopo mister Inzaghi interviene Lulic: "ieri ero molto contento per il risultato, Scendiamo in campo per dare sempre tutto, ieri si è visto. Viviamo un momento bellissimo e speriamo che il prossimo anno sia lo stesso".

AGGIORNAMENTO ORE 23:05 - Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuta la presentatrice della serata, l'ex Miss Italia Manila Nazzaro: "Rispetto all'anno scorso si respira un'aria diversa. Ce lo meritavamo e se lo meritavano i ragazzi. È aumentato lo spirito di gruppo, ed è quello che ha fatto la differenza. È il gruppo ad averci fatto godere tantissimo ieri sera! Mi sono ripromessa di non lasciarmi trasportare dall'entusiasmo, è la tecnica contro i gufi. Dobbiamo tenere un profilo basso. Non succede, ma se domenica succede che tutto va per il meglio allora cadrebbe tutta Roma. Rispetto al passato ho la sensazione che la squadra sia consapevole di poter puntare in alto, una cosa che gli mancava e che adesso hanno. Un po' d'ottimismo ci deve essere, hanno dimostrato di non avere nulla da invidiare a una grandissima squadra come la Juventus".

AGGIORNAMENTO ORE 23:00 - Dal palco dell'evento ha parlato anche il presidente Lotito (clicca qui per leggere il suo intervento).

AGGIORNAMENTO ORE 22:45 - Anche Toni Malco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel"Questo è una serata speciale, chi si aspettava una Lazio così in alto? Meraviglio veramente, ce lo dobbiamo godere. Vola Lazio vola, queste tre parole racchiudono il momento. Sono tutti contenti, regna un clima speciale e il merito è del mister e di questo gruppo fantastico. C'è una serenità incredibile, lo spirito di gruppo è impressionante".

AGGIORNAMENTO ORE 22:35 - Se c'è un bomber, in casa Lazio, si chiama Ciro Immobile. Numeri pazzeschi, record su record per il numero 17 biancoceleste. Ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato della splendida serata a Spazio Novecento e del momento fantastico della squadra.

AGGIORNAMENTO ORE 22:30 - Presente ed entusiasta il responsabile del settore giovanile Mauro Bianchessi, che ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato di Lazio: “Contenti per questa prima parte della stagione, anche se ieri abbiamo messo a dura prova il cuore (ride, ndr). Il settore giovanile sta andando bene, molti giocatori stanno arrivando in Nazionale, da questo punto di vista stiamo conseguendo un record. L’appetito vien mangiando, siamo qui da due anni, non è tantissimo. Nella scorsa stagione abbiamo vinto il titolo regionale con l’Under 14 di Rocchi, erano passati 18 anni. Lazio Women? Il calcio femminile sta entrando con forza. Siamo terzi con la prima squadra, a due punti dalla promozione in Serie A. Oltre le attese, pensavamo in un quinto posto. Ma io dico sempre che siamo ancora all’inizio, festeggiamo in caso alla fine. Forza Lazio sempre”.

AGGIORNAMENTO ORE 22:25 - Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto anche Enrico Lotito per descrivere la serata: "Un piacere ogni volta essere qui. Questa squadra non smette mai di sorprendere, ogni partita dà sempre il 100% fino all’ultimo. Deve continuare così, domenica sarà difficile contro la Juventus. Ieri è stata una gara combattuta, sofferta e portata a casa con merito. Caicedo entra dalla panchina e ci fa gioire, fa capire che non sono importanti solo i titolari ma anche i cambi. Tutti uniti si vince, ieri ne è stata la dimostrazione".

AGGIORNAMENTO ORE 22:10 - Ovviamente tanti personaggi presenti. Anna Falchi, Pino Insegno, Enrico Montesano e Paolo Genovese tra questi. Tutti si avvicendano sul palco per introdurre la serata. Anna Falchi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Che felicità! Tante soddisfazioni, è una squadra che non molla mai e lo dimostra sempre. Tutte le squadre dovrebbero essere così, serve questa rabbia nelle partite. Anche lo scorso anno è stato positivo per quanto riguarda il gioco, non è finita poi come la Lazio meritava. C'è tanto gioco di squadra, una compagine bella da vedere. Lo spogliatoio è molto unito e si vede, merito di Tare, Inzaghi e del presidente. Lazio Women? Da quando sono diventata la madrina sta andando bene, il discorso che riguarda le donne è importante. Ora c'è la parità tra uomini e donne, ed è una svolta storico per il mondo dello sport. Aspettiamo che le grandi società comincino a credere in questa categoria".

AGGIORNAMENTO ORE 22:00 - Tra filmati e spettacoli la cena di Natale della Lazio ha inizio. I giocatori prendono posto per mangiare e godersi la serata con i propri compagni. Ai microfoni di Lazio Style Channel, prima di cominciare, Parolo e Lulic hanno rilasciato alcune dichiarazioni sul momento stupendo che i biancocelesti stanno vivendo.

AGGIORNAMENTO ORE 21:45 - Uno dopo l'altro, tutti i giocatori della Lazio sono arrivati per la cena. Un po' in ritardo con la tabella di marcia, ma con tanto entusiasmo. All'interno della sala tutto è pronto per iniziare: che la serata abbia inizio.

AGGIORNAMENTO ORE 21:30 - Intanto la Lazio porta a casa un altro record, questa volta non sul campo. Infatti, fuori all'ingresso di Spazio Novecento, in occasione della cena biancoceleste di Natale, si registrano circa 400 persone presenti per accogliere i propri beniamini. Mai prima d'ora tanto entusiasmo intorno al club capitolino, protagonista di una stagione fantastica. Viene svelato anche il menu riservato agli ospiti: tante leccornie per rendere speciale questa serata già fantastica. Dal primo al dolce, sicuramente nessuno soffrirà la fame.

AGGIORNAMENTO ORE 21:15 - E non poteva mancare il presidente della Lazio Claudio Lotito. Anche lui è pronto a vivere questa serata speciale, con il fine di cementare ancor di più il suo gruppo. Con passo svelto si dirige verso l'ingresso della sala, atteso dalla sua squadra.

(CLICCA QUI PER VEDERE L'ARRIVO DI LOTITO)

AGGIORNAMENTO ORE 21:00 - Ed ecco un altro grandissimo protagonista di questa stagione: Luis Alberto. Lo spagnolo è sceso dalla macchina accolto dalla folla festante, tanto affetto anche per l'uomo assist della Lazio. I tifosi hanno cantato il suo nome all'unisono.

(CLICCA QUI PER VEDERE L'ARRIVO DI LUIS ALBERTO)

AGGIORNAMENTO ORE 20:55 - Dopo l'ingresso del Tucu Correa, ecco arrivare Caicedo. L'attaccante è l'uomo del momento, talismano letale di queste ultime incredibili partite. Ovviamente, tanto entusiasmo per lui, accolto calorosamente dalla folla.

(CLICCA QUI PER VEDERE L'ARRIVO DI CAICEDO)

AGGIORNAMENTO ORE 20:45 - Uno dopo l'altro, i giocatori della Lazio stanno facendo il proprio ingresso per la cena di Natale. Anche il goleador biancoceleste assoluto, Ciro Immobile. Per lui non si contano nemmeno i "Ciro, Ciro" esclamati dai tifosi. Ormai il bomber è idolo indiscusso di questa squadra.

(CLICCA QUI PER VEDERE L'ARRIVO DI IMMOBILE)

AGGIORNAMENTO ORE 20:35 - Ora è il momento dell'allenatore Simone Inzaghi. Bagno di folla per lui, condottiero di questa Lazio straordinaria. Dai tifosi si alza un coro: "Mister riportaci la coppa". Insomma, la fiducia e l'entusiasmo sono alle stelle.

(CLICCA QUI PER VEDERE L'ARRIVO DI INZAGHI)

AGGIORNAMENTO ORE 20:25 - Cominciano ad arrivare anche gli altri giocatori biancocelesti. Tra questi Lulic, Milinkovic e Vavro e Parolo. Ancora tanti autografi e tanto affetto da parte dei tifosi presenti.

(CLICCA QUI PER VEDERE L'ARRIVO DI MILINKOVIC)

AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Il primo a fare il suo ingresso è Francesco Acerbi, il leone della formazione biancoceleste. All'arrivo dell'ex Sassuolo, anche un simpatico siparietto con un tifoso. "Sei stato il primo, come mai?", ha chiesto il supporter della Lazio. Goliardica la risposta del biancoceleste: "Perchè non ho nulla da fare!". Poi foto e autografi con i fan. Un centinaio di tifosi, per il momento, sono assiepati all'ingresso di Spazio Novecento per accogliere i propri beniamini.

(CICCA QUI PER VEDERE L'ARRIVO DI ACERBI)

Come da tradizione la Lazio si ritrova a Spazio Novecento, quartiere Eur, per la cena di Natale: stesso posto, stessa festa. I biancocelesti, dopo la splendida vittoria con il Cagliari, hanno archiviato il campionato per questo 2019. Tutti i pensieri sono ovviamente volti alla Supercoppa con la Juventus, occasione ghiotta per riportare a Roma un trofeo importante. Giovedì è prevista la partenza per l'Arabia Saudita. Fondamentale, Lazio docet, è il gruppo. In questa serata magica avvolta dall'atmosfera natalizia, gli uomini di Inzaghi, accompagnati dalle rispettive famiglie, avranno l'occasione di cementare ancor di più il legame indissolubile che li unisce. Durante la cena, inizio previsto alle ore 20:30, sono previsti diversi interventi dei protagonisti di questa splendida annata.

Pubblicato il 18/12 alle 00.40