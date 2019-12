Lazio, Inzaghi: "Vogliamo realizzare un sogno. Ringrazio tutti i tifosi biancocelesti"

Il momento incredibile della Lazio è palpabile anche nella sala che ospita i protagonisti di questo campionato, riuniti per la cena di Natale. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il mister Simone Inzaghi: "È un momento molto positivo, di gioia. Penso che ce lo dobbiamo godere sapendo che nel calcio i giudizi cambiano in fretta. Dovremo essere bravi nel lavorare bene, realizzare un sogno. Per realizzarlo la strada è ancora lunga, dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro. È una squadra consapevole, che riesce a essere lucida e razionale. Tra 5 giorni ci sarà una finale impegnativa, i ragazzi l’affronteranno al meglio. Saluto tutti i tifosi biancocelesti, anche ieri a Cagliari ci hanno seguito in tanti. Erano lì, poi all’aeroporto a in Sardegna e a Roma. A nome della squadra li ringrazio, spero di regalare loro altre soddisfazioni”.

