Lazio, Canigiani: "Ecco quando sveleremo la seconda maglia"

Dopo aver ammirato già in amichevole la prima e la terza maglia da gioco della nuova stagione, in casa Lazio, soprattutto fra i tifosi, cresce l'attesa per conoscere anche la seconda divisa. Di questo e altri temi - come l'apertura nel centro di Roma del nuovo store biancoceleste - ha parlato Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, ai microfoni di Lazio Style Channel nella giornata odierna: "Arriveremo a circa 11.000 abbonamenti confermati: è sicuramente il dato migliore degli ultimi anni per quanto riguarda la prima fase della campagna. Siamo aumentati esponenzialmente in questo anno, ci siamo consolidati sicuramente con l’obiettivo di incrementare le presenze per la Tribuna Tevere".

LAZIO, SECONDA MAGLIA - "La seconda maglia verrà mostrata martedì quando ci sarà la presentazione della squadra. In quell’occasione sveleremo l’ultima casacca da gioco. Le due maglie svelate stanno riscuotendo un grande successo, soprattutto quando uno le vede dal vivo. Un riscontro molto positivo, il prodotto piace".

STORE NEL CENTRO DI ROMA - "Il negozio in centro per fine mese penso sarà praticamente pronto. Per l’inizio della nuova stagione saremo sicuramente operativi. Ancora oggi è possibile esercitare la prelazione nei vari punti vendita aperti per sottoscrivere l’abbonamento. Nessuna novità per il “BusInsieme”, stiamo lavorando per la prossima stagione".

