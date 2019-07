RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Triestina 5-2: buona prova dei biancocelesti

Lazio - Triestina 5-2 (8' Immobile, 12' rig. Correa, 28' Milinkovic, 46' Codromaz, 49', 67' Caicedo, 80' Marzola )

Ammoniti: 58' Steffè, 63' De Luca, 75' André Anderson.

90' - L'arbitro Duzel fischia tre volte. Lazio - Triestina finisce qui. Grandi applausi per Inzaghi e i suoi ragazzi da parte della tribuna biancoceleste.

87' - Adekanye vuole fare tutto da solo: vinto dall'entusiasmo non vede i compagni.

83' - Lazio ancora in dieci: cambi finiti, Vavro ha accusato un po' di stanchezza.

82' - Corre tantissimo Caicedo e trascina in avanti la squadra, la passa a Silva, che serve Patric. Lo spagnolo non riesce a inquadrare la porta.

80' - Gol della Triestina. Sponda di Mensah, la butta dentro il giovanissimo Marzola.

79' - Lazio in dieci: all'appello manca Vavro, che ha abbandonato temporaneamente il campo.

77' - Come non detto: Adekanye prova anche a buttarla dentro, approfittando del cross lungo di Silva. L'arbitro, però, fischia il fuorigioco.

76' - Ce la sta mettendo tutta Bobby Adekanye: vuole arrivare su tutti i palloni, non vuole sprecare nulla.

75' - Primo giallo per la Lazio: lo riceve Andrè Anderson dopo un fallo su Salata.

73' - André Anderson è a terra. Ha subito una botta mentre si avvicinava alla porta avversaria. Nulla di grave: un po' di ghiaccio ed è di nuovo in piedi.

72' - E' reattivo Adamonis, si fa trovare pronto sui tentativi degli avversari.

70' - Adekanye è pieno di grinta: quando non riesce ad arrivare su un pallone grida e si dispera. Ha tanta voglia di fare.

69' - Cambio nella Lazio: fuori Lazzari, dentro Silva. Ora c'è Patric nel ruolo di esterno destro.

68' - C'è una smorfia sul volto di Caicedo, che non ha apprezzato i commenti della tribuna riservata ai tifosi della Triestina dopo il gol del 5 a 1.

67' - Goooool! Doppietta di Caicedo. Che bella l'azione messa su da Caicedo e Adekanye, l'assist del nuovo arrivato era ottimo e Caicedo gli ha reso giustizia.

64' - Badelj al centrocampo padroneggia bene la situazione: non fa sentire la mancanza di Cataldi.

63' - Secondo cartellino giallo del match: Duzel punisce De Luca.

59' - Patric prova a lanciare Caicedo, che non trova spazi e torna indietro. La Triestina sta cercando di chiudere tutti gli spazi.

58' - Primo giallo della partita: l'arbitro Duzel sanziona Steffè per un fallo su Andrè Anderson.

56' - Ora è chiaro: Vavro ha già subito l'influenza di Acerbi. Come il compagno di squadra, gli piace improvvisarsi attaccante. Tenta il rito da fuori area, ma Offredi blocca la palla con entrambe le mani.

55' - Procaccio sulla destra fa fatica a trovare spazio, Adekanye lo segue e tenta continuamente di rubargli il pallone.

54' - Finisce anche la partita di Guerrieri. Guido lascia il posto ad Adamonis.

53' - Punizione per la Lazio. Va Jony dalla distanza: la palla finisce alta sulla traversa.

52' - Si intendono davvero bene Vavro e Lazzari, il difensore ha preso l'abitudine a lanciare l'esterno sulla sinistra.

51' - E' veloce Jony, riceve subito applausi dalla tribuna biancoceleste.

49' - GOOOL! Caicedo! La lazio risponde subito al gol degli avversari. Grande reazione.

47' - Gol della Triestina.

46' - La Triestina: Offredi; Scrugli, Codromaz, Lambruchi; Frascatore, Steffè, Giorico, Maracchi, Mensah; Granoche, Procaccio.

46' - Inizio secondo tempo. La Lazio cambia pelle. Ecco la formazione in campo: Guerrieri, Vavro, Acerbi, Patric; Lazzari, Parolo, Badelj, Andrè Anderson, Jony; Caicedo, Adekanye.

FINE PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro Duzel manda tutti negli spogliatoi.

43' - Ancora trema il palo! Immobile lo ha preso in pieno con il suo tiro da fuori area. Ciro si porta le mani sul viso incredulo.

42' - Lazzari e Vavro, i due nuovi acqusti della Lazio, stanno conquistano tutto il pubblico qui allo Zandegiacomo.

40' - La Lazio risponde con Correa, che anticipa tutti e corre verso la porta avversaria. Ma esagera: è fuorigioco.

39' - Ancora la Triestina pericolosa: Granoche serve Maracchi, che prova a spizzarla di testa. La palla va alta sulla traversa.

38' - La tribuna della Triestina si fa sentire: gli avversari provano mettere in difficoltà la difesa della Lazio, prima con Maracchi poi con Costantino.

35' - Immobile attraversa la difesa della Triestina scaltro come una lince, Lulic lo attente, ma l'attaccante serve Milinkovic che è solo davanti alla porta. Il serbo tenta di sorprendere Offredi, ma il portiere riesce ad arrestare la sua corsa. Sergej si lamenta, vorrebbe il rigore.

33' - Acerbi fa già sul serio, lui sembra non considerarla una partita pre campionato: non permette a Granoche di muoversi oltre il consentito.

32' - Ci prova ancora Granoche dalla sinistra a lanciare Costantino. Acerbi, però, prende il controllo della situazione.

30' - E' davvero in forma Stefan Radu, il difensore si fa trovare sempre pronto nel reparto arretrato biancoceleste.

28' - Gooooool! Grande stacco di testa di Sergej Milinkovic su assist di Ciro Immobile. Lazio 3, Triestina 0!

28' - Prima Guerrieri, ora Offredi: il portiere della Triestina rende la vita difficile a Immobile.

27' - Triestina ancora pericolosa con Malomo: la difesa della Lazio si fa trovare un po' disattenta.

24' - Grandissima parata di Guerrieri: provvidenziale il suo intervento sul tiro di Granoche.

23' - La Lazio tenta il contropiede, ma Correa viene fermato da Malomo. Si alza un "ohhh" generale dalla tribuna occupata dai tifosi della Lazio. Niente paura: Correa si rialza subito.

21' - Ce la sta mettendo tutta Mensah per contenere la corsa di Lazzari, ma non ci riesce. L'arbitro Duzel giudica scorretta la sua trattenuta sull'esterno biancoceleste e fischia il fallo.

19' - Quante qualità ha Vavro? Le stiamo scoprendo insieme nel corso di queste amichevoli. Il difensore si improvvisa attaccante, corre verso la porta avversaria e serve Immobile. Bello spirito d'intraprendenza!

18' - Si fa ancora insidiosa la Lazio, ma il guardalinee frena ancora una volta la frenesia di Immobile.

16' - Ancora in avanti la Triestina: Mensah prova a servire il compagno davanti alla porta, ma Guerrieri riesce ad anticiparlo e ad agguantare il pallone.

15' - Prova a reagire la Triestina. Beccaro tenta lo scatto, ma non riesce a essere servito sulla destra.

13' - Non sbaglia Correa dal dischetto. 2-0 Lazio!

12' - Calcio di rigore per la Lazio: Formiconi ci va giù pesante su Correa.

10' - Riparte la Triestina con Mensah, ma Cataldi arresta la sua corsa. Il centrocampo biancoceleste è attento.

8' - Questa volta Ciro è preciso e l'arbitro non ha nulla da ridire. Lulic gli serve un assist perfetto e lui la butta dentro di testa. 1 a 0 Lazio!

8' - Gooooool! Immobile!

6' - Si alza ancora la bandierina dell'assistente dell'arbitro Duzel: peccato, Immobile era arrivato a tu per tu con il portiere Offredi.

5' - Risponde sempre presente Vavro in difesa: gli avversari provano a farsi avanti con Costantino, ma il difensore biancoceleste non lascia passare nessuno.

4' - Ora si porta in avanti la Triestina, si fa vedere Mensah sulla sinistra, che però non riesce a tenere la palla in campo.

3' - Gol annullato alla Lazio: era andato in rete Lulic. Bella l'azione: Lazzari in velocità sulla destra aveva servito Milinkovic, che subito aveva realizzato un assist perfetto alla volta di Lulic. L'arbitro, però, ha giudicato irregolare la posizione del serbo.

2' - La Lazio sfoggia per la prima volta la terza maglia, quella completamente blu navy.

1' - Partiti! E' la Lazio a giocare il primo pallone della partita: calcia Correa.

PRIMO TEMPO - Ci siamo, Lazio - Triestina sta per iniziare. Grande applauso dei tifosi biancocelesti rivolto ai sostenitori della Triestina, che dalla tribuna omaggiano il ricordo di Gabriele Sandri con un coro.

AGGIORNAMENTO ORE 16:50 - Come da tradizione, entra in scena Olympia: l'aquila - sulle note dell'inno della Lazio - sfila davanti alla tribuna riservata ai tifosi biancocelesti.

AGGIORNAMENTO ORE 16:32 - E, tra gli applausi dei tifosi, fa il suo ingresso sul prato verde dello Zandegiacomo anche la Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 16:28 - Entra in campo la Triestina. Intanto a bordocampo si riscalda anche la terna arbitrale.

AGGIORNAMENTO ORE 16:24 - Guerrieri in campo: il portiere biancoceleste ha iniziato il riscaldamento guidato dal preparatore Grigioni.

Lettori e lettrici de Lalaziosiamonoi.it, buon pomeriggio da Annalisa Cesaretti e benvenuti alla diretta scritta dell'amichevole Lazio - Triestina. Manca poco al fischio d'inizio. Intanto, ecco le formazioni ufficiali:



LAZIO (3-5-2):Guerrieri; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disp.: Adamonis, Patric, Silva, Badelj, Parolo, André Anderson, Jony, Adekanye, Caicedo. All. Inzaghi



TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Frascatore; Mensah, Maracchi, Coletti, Beccaro; Costantino, Granoce.

A disp.: Rossi, De Luca, Steffè, Marzola, Ermacora, Procaccio, Gubellini, Salata, Vicaroni, Scrugli, Loschiavo, Giorico, Codromaz. All. Pavanel

Arbitro: Dario Duzel (Castelfranco)

Assistenti: Jacopo Cioffredi, Antonio Codemo