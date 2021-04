Lazio, chi si rivede! Giacomelli torna all'Olimpico, ma senza tifosi...

Dopo oltre tre anni e mezzo la Lazio tornerà a essere diretta in casa da Giacomelli. In occasione del match con il Genoa in programma domenica, il fischietto triestino dirigerà di nuovo una partita casalinga dei biancocelesti, dopo quasi quattro anni dal nefasto precedente con il Torino nel dicembre 2017. L'episodio discusso che nel primo tempo generò tantissime polemiche ha condizionato il rapporto tra l'arbitro e l'ambiente biancoceleste. Il clamoroso fallo di mano da rigore di Iago Falque non visto, e la conseguente espulsione di Immobile dopo aver consultato la Var condizionarono pesantemente quella sfida e il destino della Lazio in classifica. Dopo quasi quattro anni Giacomelli tornerà ad arbitrare una gara importante e delicata della Lazio, tornata in corsa Champions dopo il successo col Milan. L'Olimpico vuoto potrebbe rappresentare un "alleato" per il direttore di gara, il quale non sarebbe stato sicuramente accolto nel migliore dei modi dai tifosi biancocelesti se fossero stati presenti sugli spalti. Tifosi, che sperano che stavolta nessun errore clamoroso possa condizionare un'altra sfida fondamentale per la Lazio.

