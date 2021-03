Lazio Club Monaco, incontro con Tare e Matri prima della sfida al Bayern

Lontani da casa, vicini col cuore. Il “Lazio Club München” nasce nell’estate del 2018 grazie all’idea di Marco Ferrante, Leonardo Craja e Claudio Umberti, tre tifosi biancocelesti che vivono in Germania e che hanno trovato così il modo per seguire da Monaco le partite della Lazio. Stamattina l’occasione d’oro per incontrare la dirigenza biancoceleste (nello specifico il ds Tare e Alessandro Matri) fuori l’hotel che ospita la squadra di Simone Inzaghi. Marco e Leonardo hanno consegnato la bandiera del club, solito riunirsi nello Scholars Lounge Bar (nella Hochbrückenstraße 3). Il loro sogno? Diventare un punto di riferimento per tutti i laziali che si troveranno a transitare per Monaco. Intanto hanno esaudito il desiderio di incontrare la Lazio nella “loro” città.