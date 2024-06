Lazio, confronto con l’agente di Mandas: le ultime sul suo futuro

Fonte: Lalaziosiamonoi

Incontro a Formello, nessuna cessione in vista, bensì l’intenzione di andare avanti insieme, visto il rendimento della scorsa stagione. La Lazio punta su Mandas, oggi il ds Fabiani ha ricevuto il suo agente Tavano, il colloquio nel centro sportivo è servito per fare il punto della situazione sul greco, acquistato dodici mesi fa dall’Ofi Creta per 1 milione di euro. Ha sostituito alla grande Provedel quando il titolare si è infortunato, si è dimostrato un investimento lungimirante. Anche una possibile plusvalenza, in caso di un’offerta importante: il classe 2001 piace soprattutto in Premier League, il Manchester City aveva tentato un approccio con il suo entourage, in Inghilterra era stato accostato anche allo United. Niente di concreto, almeno per ora. Resta comunque una situazione da monitorare, la Lazio - nonostante l’intenzione di mantenere in rosa i due portieri di livello - è aperta e disposta ad ascoltare eventuali offerte in arrivo. La chiacchierata di oggi non esclude scenari diversi rispetto a quelli attuali.

