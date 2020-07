Lazio, contro la Juve tanta corsa e più possesso palla: le statistiche

La Lazio esce sconfitta dall'Allianz Stadium, ma a testa alta. I ragazzi di Inzaghi hanno mostrato segnali di ripresa nonostante le tantissime assenze. Sintomo che i biancocelesti sono ancora vivi e non hanno smarrito la loro determinazione. Lo dimostrano anche queste statistiche pubblicate da Lazio Page, che evidenziano come i biancocelesti abbiano corso di più e tenuto più palla rispetto alla Juventus. Sono 5.6 i km in più percorsi dalla Lazio rispetto ai bianconeri, 109.397 contro 103.82. È Marco Parolo l'anima della squadra da questo punto di vista, il migliore per km percorsi (11.939) e palloni recuperati (7). Anche il possesso è stato a favore dei capitolini con il 54% (30′23′’ contro i 25′32′’ della Juve). Un altro dato interessante è quello riguardante gli anticipi, 13 quelli effettuati dai biancocelesti contro i 7 degli uomini di Sarri: erano 6 partite che la Lazio perdeva questa particolare sfida col proprio avversario. Solo 9 invece i duelli aerei vinti (5 da Milinkovic-Savic), la metà rispetto ai 18 bianconeri. Conferma le sue doti da regista Acerbi che ha effettuato il maggior numero di passaggi nella trequarti offensiva per la Lazio, 7.

