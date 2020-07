Lazio, Cataldi: "Avremmo dovuto giocarle tutte così dopo il lockdown"

Nel post partita di Juventus-Lazio, Danilo Cataldi ha commentato la sconfitta ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le parole del centrocampista romano:

INFORTUNIO - “Mi sono messo a disposizione del mister ma non sto ancora bene. L’infortunio di Bergamo è più problematico del previsto. Ho ancora dolore e non riesco ad allenarmi bene. Ho detto al mister che se ci fosse stata la necessità poteva chiamarmi in causa. Quando gioco con la maglia della Lazio sono sempre contento”.

MATCH DI OGGI – “La Lazio ci ha messo tutto ma abbiamo pagato degli errori. Siamo stati coraggiosi e abbiamo giocato a viso aperto. Siamo tristi per il risultato, ma pensiamo già alla partita di giovedì. Quando giochi contro corazzate del genere sembra complicato far girare il pallone ma in realtà uscire con il pallone ti dà sicurezza. Nelle precedenti partite con i bianconeri siamo stati superiori. Siamo venuti qua e abbiamo fatto la nostra partita. Se fosse entrato il tiro di Ciro al primo tempo staremmo parlando di un’altra partita”.

EMERGENZA – “Sono contento per quello che hanno messo in campo i miei compagni. Negli ultimi minuti sono entrati dei ragazzi. Abbiamo delle evidenti difficoltà numeriche. Avremmo dovuto giocare così tutte le partite dopo il lockdown”.

CAGLIARI – “Questa prestazione ci da fiducia. Non dobbiamo avere paura di nessuna squadra. Con il Cagliari dobbiamo portare a casa il risultato”.