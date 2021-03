Lazio - Crotone, Caicedo: “Il merito è di tutti. Il mister ha deciso che i titolari sono altri”

Felipe Caicedo, autore del gol vittoria, ha analizzato il successo della Lazio contro il Crotone ai microfoni di Sky Sport: "Vittoria arrivata grazie al lavoro di tutti. Ho avuto la fortuna di trovare il pallone in area all'ultimo e di metterlo dentro. Non è stato solo merito mio. Tutte le squadre hanno avuto delle difficoltà. È un momento difficile per noi, venivamo da diverse sconfitte. Il nostro gruppo è forte per questo. Oggi siamo stati uomini e umili e abbiamo portato la vittoria a casa. Il mister ha deciso che i titolari sono altri ma io lavoro per trovare spazio a testa bassa".