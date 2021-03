Lazio - Crotone, Inzaghi respira: Radu torna dal 1', ballottaggio in porta

Buone notizie in vista del Crotone, la Lazio può riabbracciare Stefan Radu dal 1'. Dopo una settimana di allenamenti in gruppo il Boss è pronto a riprendere il suo posto sul centro-sinistra nei tre di difesa. Acerbi (entrato in diffida) tornerà al centro, mentre sul centro-destra si giocheranno una maglia Patric e Musacchio. Il ritorno di Radu permetterà al tecnico biancoceleste di schierare almeno due terzi della retroguardia titolare, evitando soluzioni d'emergenza. Marusic tornerà esterno a destra, con Fares che è in vantaggio su Lulic dalla parte opposta. Per quanto riguarda l'attacco sarà decisivo l'allenamento di oggi: Immobile, alla prima dopo la consegna della Scarpa d'oro, dovrebbe esserci, mentre al suo fianco c'è una corsa a tre tra Correa, Caicedo e Muriqi. Il ballottaggio più aperto riguarda la porta. In crescita le quotazioni di Strakosha, anche se ancora non è stato deciso il controsorpasso su Reina.

