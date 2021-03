Lazio - Crotone: mai due vittorie stagionali contro i calabresi, ma Immobile sempre a segno

Dopo la sconfitta di Torino riparte il campionato della Lazio, pronta ad affrontare il Crotone nell'ottava giornata di ritorno di Serie A. Venerdì alle 15:00 le due compagini apriranno il weekend calcistico all'Olimpico dove i biancocelesti hanno un ottimo score contro i calabresi con due vittorie su due nei precedenti totali. Cerca riscatto Ciro Immobile, fresco di consegna della Scarpa d'Oro e bomber del confronto con 4 reti all'attivo. Di seguito tutte le statistiche del match.

- Sono 5 i precedenti tra Lazio e Crotone in Serie A. Il bilancio è di 3 vittorie per i biancocelesti, 1 pareggio e 1 sconfitta.

- Nelle gare casalinghe contro il Crotone la Lazio ha sempre vinto: 1-0 nel 2016/17 targato Immobile e 4-0 la stagione successiva con le reti di Lukaku, Immobile, Lulic e Felipe Anderson.

- Solo contro il Mantova (tre) la Lazio ha giocato più gare interne di Serie A senza mai subire gol rispetto al Crotone (due).

- La Lazio non ha mai vinto entrambe le partite di una stagione di Serie A contro il Crotone. Sia nel 2016/17 che l'anno seguente i biancocelesti hanno trovato i tre punti all'andata all'Olimpico venendo fermati al ritorno all'Ezio Scida.

- La formazione di Serse Cosmi è l'unica in tutta la Serie A a non aver ancora mai vinto in trasferta, dove vanta 2 pareggi e 11 sconfitte. Viene dal 4-2 sul Torino che ha chiuso una serie negativa di 7 sconfitte.

- Dopo aver iniziato il 2021 con sei successi e un pareggio in Serie A, la Lazio ha perso tre delle quattro gare più recenti (1V).

- La Lazio viene da sei successi interni di fila in Serie A, gli ultimi due con clean sheet: l’ultima volta che ha vinto almeno tre gare casalinghe consecutive nella competizione tenendo sempre la porta inviolata risale a ottobre 2015 (quattro).

- I calabresi hanno ottenuto appena un punto in questo campionato contro squadre attualmente nella metà alta della classifica, almeno quattro in meno di ogni altra formazione.

- La Lazio ha segnato in totale 10 gol al Crotone nei 5 precedenti e allo stadio Olimpico ha sempre chiuso con la propria porta inviolata.

- I precedenti di Simone Inzaghi con i rossoblù coincidono con quelli totali della Lazio: 5 gare con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

- Ciro Immobile è il bomber del confronto con 4 reti messe a segno contro i calabresi, 2 di queste arrivate tra le mura amiche dell’Olimpico e 2 all’Ezio Scida. Seguono Senad Lulic e Andrea Nalini con 2 marcature.

- Ciro Immobile può diventare il secondo giocatore nella storia della Lazio a segnare almeno 15 gol in cinque stagioni consecutive di Serie A dopo Giuseppe Signori (che ci è riuscito tra il 1992 e il 1997).

- L'attaccante partenopeo ha sempre segnato ogni volta che ha affrontato il Crotone con la maglia biancoceleste. Tra le squadre contro cui ha sempre timbrato il cartellino in Serie A, i calabresi sono quella che ha affrontato più volte (4/4).

- Danilo Cataldi affronterà il Crotone da ex. Il classe ’94 ha vestito la maglia dei calabresi nella stagione 2013/2014 insieme, tra gli altri, a Bernardeschi.

- Lazio - Crotone sarà la prima partita di Serie A giocata di venerdì alle ore 15:00 nel XXI secolo.