Lazio - Crotone, probabili formazioni: Radu recupera, tocca ancora a Leiva dal 1'. E in difesa...

La Lazio sarà impegnata venerdì alle 15:00 contro il Crotone per la 27ª giornata di Serie A prima di rituffarsi in Champions League per il ritorno in casa del Bayern Monaco. Inzaghi recupera Radu che prenderà posto sul centro sinistra della retroguardia con Acerbi che tornerà in mezzo, Patric vince ancora il ballottaggio con Muracchio. Cercano spazio anche Muriqi o Caicedo in attacco che darebbero respiro a uno tra Correa e Immobile, ma sembra confermata la solita coppia d'attacco, con gli altri due pronti a subentrare a gara in corso. A difendere i pali biancocelesti ancora Reina, che pareva esser insidiato da Strakosha. In cabina di regia nessun turno di riposo per Lucas Leiva, con escalante pronto alla solita staffetta.

Serie A 2020-2021

Lazio - Crotone

27ª giornata

Venerdì 12 marzo 2021, ore 15

Stadio Olimpico di Roma

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Hoedt, Musacchio, Cataldi, Parolo, Escalante, Lulic, Pereira, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.

CROTONE (3-4-3): Cordaz; Cuomo, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Zanellato, Reca; Ounas, Simy, Messias