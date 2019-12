Lazio, dal francobollo al busto di Bigiarelli: tutte le iniziative per i 120 anni

Iniziative speciali per un'occasione speciale. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il presidente Lotito ha in mente diversi regali per il 120° compleanno della sua Lazio. Una signora che va rispettata e omaggiata, fiera, bellissima come un'aquila. E perciò prossima protagonista di un francobollo personalizzato, almeno questa è l'intenzione. Il patron biancoceleste sta lavorando per far sì che le Poste realizzino questa piccola onorificenza, vanto dei collezionisti e non solo. Avere un proprio francobollo non sarebbe cosa da poco. Di fatto, quelli nuovi vengono realizzati solo in situazioni particolari (come i 40 anni dalla morte di Maestrelli, o per la vincitrice dello Scudetto). L'anniversario della nascita della Lazio dovrebbe essere una di queste, si attendono conferme. Intanto per la notte tra il prossimo 8 e 9 gennaio 2020 sono in programma dei festeggiamenti nella solita location di Piazza della Libertà, nella quale verrà svelato il busto di Luigi Bigiarelli, fondatore della Polisportiva. Poi la squadra verrà ricevuta in Quirinale e, forse, anche in Vaticano per un'udienza privata con Papa Francesco. Tanti piccoli-grandi tasselli per una festa storica, quella della prima squadra di Roma. Nata 120 anni fa, più forte delle fusioni e dei tentativi di infangare la propria storia. Quella della Polisportiva che ha reso lo sport accessibile a tutti i romani, portato il calcio nella Capitale. La Lazio merita di essere festeggiata a dovere.

CALCIOMERCATO LAZIO, PARLA KIYINE

CALCIOMERCATO LAZIO, KUMBULLA PIACE A TUTTI

TORNA ALLA HOMEPAGE