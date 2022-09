Lazio, difesa nuovo punto di forza: il dato migliore degli ultimi 32 anni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Maurizio Sarri aveva un grande obiettivo prima dell'inizio del ritiro: migliorare la fase difensiva della Lazio, che la scorsa stagione in campionato aveva subito 58 gol. In estate c'è stata una vera e propria rivoluzione in sede di calciomercato, con l'addio di Strakosha, Reina, Luiz Felipe e Acerbi, e l'arrivo di Provedel, Maximiano, Romagnoli, Casale e Gila. Alla prima sosta della Serie A dopo 7 giornate di campionato si può affermare che la crescita da questo punto di vista è stata esponenziale. Un anno fa dopo 7 giornate i gol subiti erano 12, in questa stagione sono 5, con una diminuzione vicina al 60%. Ma c'è di più: 5 gol incassati dopo 7 partite di campionato rappresentano, in coabitazione con la stagione 2010-11, il valore migliore dal 1990-91 (in quel caso furono 4). Neanche la Lazio campione d'Italia del 1999-2000 fece meglio di quella attuale a questo punto del campionato, a dimostrazione del fatto che il lavoro sul campo di Sarri e della squadra sta dando i frutti sperati. Di seguito il dato stagione per stagione a ritroso fino al 1990-91.

GOL SUBITI - 2022-23: 5 / 2021-22: 12 / 2020-21: 13 / 2019-20: 6 / 2018-19: 9 / 2017-18: 9 / 2016-17: 7 / 2015-16: 11 / 2014-15: 7 / 2013-14: 10 / 2012-13: 6 / 2011-12: 7 / 2010-11: 5 / 2009-10: 7 / 2008-09: 10 / 2007-08: 11 / 2006-07: 7 / 2005-06: 9 / 2004-05: 8 / 2003-04: 9 / 2002-03: 6 / 2001-02: 6 / 2000-01: 7 / 1999-00: 8 / 1998-99: 8 / 1997-98: 8 / 1996-97: 7 / 1995-96: 6 / 1994-95: 7 / 1993-94: 6 / 1992-93: 14 / 1991-92: 6 / 1990-91: 4.