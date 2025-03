Lazio, è l'ora di Pellegrini: pronto a rientrare in lista al posto di Patric

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L'operazone alla caviglia di Patric è stata una doccia gelata per tutti. Il centrale ha ufficialmente concluso la sua stagione per un problema iniziato, come raccontato da lui stesso, in occasione della sfida con il Como vinta 1-5. Ciò significa che Baroni, come scrive il Messaggero, darà presto una chance a Provstgaard, oltre ai già esperti Gila, Romagnoli e Gigot.

Verrà anche subito reintegrato Pellegrini in campionato, per essere coperti almeno sul lato terzini. In Europa League, purtroppo, tutto rimarrà così com'è: la lista europea è bloccata e non si potranno fare più sostituzioni, quindi si affronteranno le prossime sfide con appena tre centrali e i Primavera e lo stesso sarà anche per un'eventuale finale a Bilbao.

