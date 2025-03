Lazio, Fabiani: "Baroni in discussione? Non lo è, ma aspetto la fine della corsa"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo le scelte e soprattutto lo stop di Baroni a causa del 5-0 maturato contro il Bologna al Dall'Ara, la figura del mister è iniziata a finire sotto la lente del giudizio, portando il presidente Lotito a riflettere se intervenire o meno a Formello. Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, il ds Angelo Fabiani è intervenuto sulla posizione di Baroni e se sia o meno in discussione:

"No, oggi non lo è, ma io sono come il progettista di una macchina. Aspetto la fine della corsa per vedere se c'è un pezzo che non va. Il discorso riguarda tutti, non solo il tecnico", ricordando che le somme del lavoro verranno tirate a giugno.

In merito a un possibile confronto che andrà in scena nelle prossime ore, il direttore sportivo della Lazio ha spiegato che: "Il nostro non è un confronto, ma un dialogo quotidiano. Baroni analizzerà in prima persona cosa non è andato e faremo insieme un riflessione profonda per chiudere al meglio il finale di stagione in Europa League e in campionato".