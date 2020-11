Lazio, finalmente il ritorno a Roma: l'aereo del club è rimasto a Crotone

AGGIORNAMENTO ORE 00.10 - Trasferta complicata per la Lazio, il viaggio di ritorno ancor di più. La squadra è riuscita a rientrare a Roma intorno a mezzanotte con un aereo di linea partito da Lamezia Terme. Dopo la chiusura dell'aeroporto di Crotone per maltempo, infatti, il gruppo si è spostato in pullman fino a raggiungere l'altro scalo calabrese. L'aereo della Lazio per il momento è rimasto al Pitagora.

Il maltempo non dà tregua alla Calabria e nemmeno alla Lazio. A causa delle piogge torrenziali e del forte vento, l'aeroporto di Crotone è stato chiuso. La squadra non ha potuto quindi disporre del proprio aereo per fare ritorno a Roma. Nel post gara il gruppo ha raggiunto in pullman lo scalo di Lamezia, dove partirà un volo di linea che riporterà la Lazio nella Capitale. L'arrivo è previsto per dopo mezzanotte. Giornata faticosa per la banda Inzaghi, e non solo sul campo.