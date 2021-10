Lazio - Fiorentina, record di panchine per Sarri: sono 200 in Serie A

Serata importante questa per la Lazio che dovrà riscattare la brutta prestazione contro il Verona ma anche perché Maurizio Sarri con questa, festeggia le 200 panchine in Serie A. Un traguardo importante per il tecnico toscano che ha fatto grandi cose nel corso degli anni. La sua ascesa è iniziata con l’Empoli passando per l’esperienza al Napoli e lo scudetto con la Juventus. Tra i tecnici presenti in campionato ha una media punti migliore di lui solamente Allegri.