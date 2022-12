Lazio, Flaminio: tutte le richieste di Lotito al Comune

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio continua a lavorare per lo stadio Flaminio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei infatti entro la prossima settimana ci sarà un nuovo contatto tra la società biancoceleste e il Comune di Roma per cercare di limare ancora ulteriori dettagli. Il patron vuole essere sicuro che le sue richieste vengano prese in considerazione da un lato e che l'amministrazione cittadina sia allo stesso tempo convinta di iniziare un progetto ambizioso che però farà del bene non solo al club ma anche alla città.

Le richieste di Lotito sono chiare: ampliare la capienza fino ad almeno 45mila posti, così da poter disputare finali di competizioni Uefa o Fifa, e provvedere alla copertura dell'impianto. Il numero uno della Lazio vorrebbe che gli venissero affidate anche due zone attigue al Flaminio tra cui il parcheggio che sfocia su piazza Ankara.

I lavori da portare avanti sono molteplici ma il tempo stringe, il Comune su questo è stato perentorio: non si andrà oltre la fine dell'anno.