Lazio, gli agenti in arrivo in Italia: Luis Alberto pronto a firmare il rinnovo

Un viaggio per definire il futuro e apporre le firme sul nuovo contratto. Miguel Alfaro Garcia, uno degli agenti di Luis Alberto, sta arrivando in Italia, farà tappa a Roma, è previsto l’incontro finale con la Lazio per sancire il rinnovo del Mago. Le cose sono pressoché fatte, mancano solo le firme, la Lazio non ha mai avuto dubbi, s’è sempre sentita al sicuro. Luis ha l’attuale contratto in scadenza nel 2022, aveva assicurato - durante il lockdown - che sarebbe rimasto a Roma fino al 2025, che sulla strada verso prolungamento e adeguamento del contratto non ci sarebbero stati intoppi. Il viaggio in Italia della YouFirstSports servirà per mettere tutto nero su bianco, Luis Alberto firmerà il rinnovo fino al 2025, arriverà a guadagnare oltre tre milioni a stagione. Compresi i bonus. Si va verso la fumata bianca, le firme arriveranno a breve, poi l’ufficialità sarà a discrezione della società che ultimamente ha deciso di rimandare spesso gli annunci (vedi Cataldi), seminando anche un po’ di panico tra i tifosi. Dubbi, però, non ce ne sono. La Lazio e il suo Mago andranno avanti insieme.

