Lazio, i tifosi sono il vero grido di battaglia: grande pubblico contro lo Sturm

RASSEGNA STAMPA - Si vince con un poker pesantissimo ai danni dello Spezia e ci si proietta subito in una battaglia europea. Sì, perché i risultati ottenuti finora devono essere interpretati come lo scorrimento di un fiume ad alta intensità. Serve essere continui, la mentalità deve essere la matrice degli ottimi risultati. Ed ecco dopo la débacle contro il Midtjylland, la Lazio vuole scacciare via il più possibile quella notte danese che ha portato patemi e molte riflessioni. Nonostante la disfatta in Europa League, i tifosi biancocelesti hanno ancora una volta risposto a gran voce e come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono quattro volte di più rispetto alla precedente trasferta. Oltre 900 sostenitori daranno il loro supporto, la giusta carica e una scia d'amore per i ragazzi di Maurizio Sarri. Restano a disposizione solo pochi altri tagliandi per l'UPC-Arena. Dall'altra parte però, la squadra è chiamata a un banco di prova: non si può sbagliare e il primo posto del girone è sempre il primo obbiettivo.